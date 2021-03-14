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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рапид - Хартберг
Рапид - Хартберг: обзор матча 14 марта 2021
Рапид
14.03.2021, воскресенье, 19:00
Австрия. Бундеслига, 21 тур
4 : 0
Завершен
Хартберг
34'
Э. Кара
49'
Э. Кара
69'
К. Кнасмюллнер
88'
Д. Алар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рапид - Хартберг
ГОЛ! 4:0!
Д. Алар
Пас отдал
К. Кнасмюллнер
88'
Желтая карточка
М. Хофманн
87'
85'
Замена
Ю. Эртльталер
️️️️
Б. Нимага
Замена
К. Аразе
️️️️
Т. Шик
75'
Замена
С. Граховац
️️️️
Д. Любичич
75'
Замена
Д. Алар
️️️️
Э. Кара
75'
Желтая карточка
Ф. Стойкович
74'
74'
Замена
Ю. Хайль
️️️️
Ф. Флеккер
74'
Замена
Т. Роттер
️️️️
M. Gollner
ГОЛ! 3:0!
К. Кнасмюллнер
Пас отдал
Э. Кара
69'
Замена
Ю. Демир
️️️️
М. Ритцмайер
64'
63'
Замена
S. Rakowitz
️️️️
L. Ried
Замена
К. Кнасмюллнер
️️️️
Т. Фонтас
61'
ГОЛ! 2:0!
Э. Кара
49'
46'
Замена
Д. Тадич
️️️️
Р. Реп
Желтая карточка
М. Ритцмайер
44'
ГОЛ! 1:0!
Э. Кара
Пас отдал
Ф. Стойкович
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
30
Рихард Штребингер
ВР
30
Филип Стойкович
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
21
Деян Любичич
ОП
21
Деян Петрович
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
8
Марсель Ритцмайер
ЦП
9
Эркан Кара
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Хартберг
1
Рене Свете
ВР
14
Кристиан Клем
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
4
Manfred Gollner
ЦЗ
11
Матия Хорват
ОП
29
Бакари Нимага
ЦП
27
Lukas Ried
ЦП
23
Тобиас Кайнц
ЦП
55
Райко Реп
ЦП
30
Саша Хорват
АП
29
Флориан Флеккер
ПВ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
12
Лео Граймль
ЦЗ
15
Срджан Граховац
ЦП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
36
Кельвин Аразе
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
19
Дени Алар
ЦФ
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
31
Томас Роттер
ЦЗ
28
Юрген Хайль
ЦЗ
7
Юлиус Эртльталер
ЦП
10
Stefan Rakowitz
ЦФ
24
Дарио Тадич
ЦФ
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
4-1-4-1
30
Штребингер
30
Стойкович
44
Барач
31
Ульманн
28
Хофманн
21
Любичич
21
Петрович
11
Фонтас
8
Ритцмайер
13
Шик
9
Кара
3-1-4-2
1
Свете
14
Клем
33
Лукенедер
4
11
Хорват
27
23
Кайнц
55
Реп
29
Нимага
29
Флеккер
30
Хорват
21
Любичич
15
Граховац
15
Граховац
21
Любичич
11
Фонтас
28
Кнасмюллнер
28
Кнасмюллнер
11
Фонтас
13
Шик
36
Аразе
36
Аразе
13
Шик
8
Ритцмайер
22
Демир
22
Демир
8
Ритцмайер
9
Кара
19
Алар
19
Алар
9
Кара
29
Нимага
7
Эртльталер
7
Эртльталер
29
Нимага
27
10
10
27
4
31
Роттер
31
Роттер
4
29
Флеккер
28
Хайль
28
Хайль
29
Флеккер
55
Реп
24
Тадич
24
Тадич
55
Реп
Остались в запасе
Рапид
Хартберг
25
Пауль Гартлер
ВР
12
Лео Граймль
ЦЗ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
1
Raphael Sallinger
ВР
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
12
Лео Граймль
ЦЗ
Остались в запасе
1
Raphael Sallinger
ВР
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Рапид - Хартберг
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
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