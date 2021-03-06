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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Тироль - Штурм
Тироль - Штурм: обзор матча 06 марта 2021
Тироль
06.03.2021, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Штурм
76'
Т. Анселм
90+3'
К. Йебоа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тироль - Штурм
Желтая карточка
Д. Шнегг
90'
+5
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
К. Йебоа
Пас отдал
Б. Балай
Желтая карточка
Ф. Освальд
90'
Замена
B. Soares
️️️️
Н. Фредериксен
85'
Замена
S. Hager
️️️️
Т. Пецос
85'
82'
Замена
А. Данте
️️️️
А. Кюн
82'
Замена
Б. Балай
️️️️
С. Инголич
Замена
B. Pranter
️️️️
Ф. Ридер
78'
Замена
F. Buchacher
️️️️
J. Naschberger
78'
ГОЛ! 1:0!
Т. Анселм
Пас отдал
Д. Гугганиг
76'
75'
Желтая карточка
С. Инголич
72'
Замена
F. Mwepu
️️️️
И. Любич
71'
Замена
К. Йебоа
️️️️
К. Фрайсенбихлер
Замена
Р. Смит
️️️️
Ж. Рогель
58'
45'
+1
Желтая карточка
Л. Ягер
Желтая карточка
Ж. Рогель
37'
Желтая карточка
J. Naschberger
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тироль
25
Фердинанд Освальд
ВР
6
Раффаэль Бехоунек
ЦЗ
24
Фабиан Кох
ЦЗ
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
33
Флориан Ридер
ЦП
23
Давид Шнегг
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
11
Тобиас Анселм
ЦФ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
14
J. Naschberger
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
77
Иван Любич
ЦП
25
Сандро Инголич
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
17
Лукас Ягер
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
30
Кевин Фрайсенбихлер
ЦФ
30
Андреас Кюн
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
0
S. Hager
ЦЗ
0
B. Soares
ЦЗ
26
Florian Buchacher
ЦЗ
8
Ренни Смит
ЦП
0
F. Toplitsch
ЦП
0
B. Pranter
ЦП
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
44
Амаду Данте
ЦП
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
15
Francisco Mwepu
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
3-4-3
25
Освальд
6
Бехоунек
24
Кох
3
Гугганиг
33
Ридер
23
Шнегг
6
Пецос
21
Рогель
14
8
Фредериксен
11
Анселм
3-5-2
28
Зибенхандль
70
Газибегович
4
Горенц-Станкович
4
Немет
77
Любич
25
Хирлендер
17
Ягер
89
Яншер
25
Инголич
30
Кюн
30
Фрайсенбихлер
21
Рогель
8
Смит
8
Смит
21
Рогель
6
Пецос
0
0
6
Пецос
8
Фредериксен
0
0
8
Фредериксен
14
26
26
14
33
Ридер
0
0
33
Ридер
77
Любич
15
15
77
Любич
30
Кюн
44
Данте
44
Данте
30
Кюн
25
Инголич
9
Балай
9
Балай
25
Инголич
30
Фрайсенбихлер
9
Йебоа
9
Йебоа
30
Фрайсенбихлер
Остались в запасе
Тироль
Штурм
13
B. Ozegovic
ВР
0
F. Toplitsch
ЦП
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
Главный тренер
Хайко Фогель
Остались в запасе
13
B. Ozegovic
ВР
0
F. Toplitsch
ЦП
Остались в запасе
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Главный тренер
Хайко Фогель
Статистика матча Тироль - Штурм
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Информация о матче
Стадион:
Тиволи Ной
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