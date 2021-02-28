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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Штурм - Зальцбург
Штурм - Зальцбург: обзор матча 28 февраля 2021
Штурм
28.02.2021, воскресенье, 19:00
Австрия. Бундеслига, 19 тур
2 : 1
Завершен
Зальцбург
9'
Л. Ягер
22'
И. Любич
78'
П. Дака (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штурм - Зальцбург
90'
+2
Желтая карточка
Н. Зайвальд
Замена
Ю. Газибегович
️️️️
И. Любич
86'
78'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
П. Дака
69'
Замена
З. Юнузович
️️️️
А. Бернед
Замена
Й. Горенц-Станкович
️️️️
А. Кюн
69'
69'
Замена
М. Кьергор
️️️️
Б. Ааронсон
Замена
Д. Шабанхаджай
️️️️
К. Йебоа
69'
Замена
Б. Балай
️️️️
Я. Яншер
55'
46'
Замена
А. Ульмер
️️️️
А. Вальчи
46'
Замена
Э. Мвепу
️️️️
Л. Сучич
Желтая карточка
К. Йебоа
41'
37'
Замена
П. Дака
️️️️
К. Адейеми
ГОЛ! 2:0!
И. Любич
Пас отдал
А. Данте
22'
14'
Желтая карточка
А. Вальчи
ГОЛ! 1:0!
Л. Ягер
Пас отдал
С. Хирлендер
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
25
Сандро Инголич
ЦП
44
Амаду Данте
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
17
Лукас Ягер
ЦП
77
Иван Любич
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
30
Андреас Кюн
ЦФ
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Зальцбург
23
Чикан Станкович
ВР
28
Умар Соле
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
13
Николас Зайвальд
ЦП
24
Антуан Бернед
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
20
Мергим Бериша
ЦФ
Штурм
21
Лука Марич
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
30
Кевин Фрайсенбихлер
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
Зальцбург
58
Нико Мантль
ВР
37
Амар Дедич
ЛЗ
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
16
Златко Юнузович
ЦП
12
Энок Мвепу
ЦП
14
Мауриц Кьергор
АП
27
Патсон Дака
ЦФ
2-5-1-2
33
Шютценауэр
5
Вютрих
4
Немет
25
Хирлендер
17
Ягер
77
Любич
89
Яншер
44
Данте
25
Инголич
9
Йебоа
30
Кюн
4-3-2-1
23
Станкович
5
Кристенсен
28
Соле
5
Рамальо
5
Вальчи
13
Зайвальд
24
Бернед
24
Сучич
11
Ааронсон
14
Адейеми
20
Бериша
9
Йебоа
99
Шабанхаджай
99
Шабанхаджай
9
Йебоа
77
Любич
70
Газибегович
70
Газибегович
77
Любич
30
Кюн
4
Горенц-Станкович
4
Горенц-Станкович
30
Кюн
89
Яншер
9
Балай
9
Балай
89
Яншер
11
Ааронсон
14
Кьергор
14
Кьергор
11
Ааронсон
5
Вальчи
17
Ульмер
17
Ульмер
5
Вальчи
24
Бернед
16
Юнузович
16
Юнузович
24
Бернед
24
Сучич
12
Мвепу
12
Мвепу
24
Сучич
14
Адейеми
27
Дака
27
Дака
14
Адейеми
Остались в запасе
Штурм
Зальцбург
21
Лука Марич
ВР
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
30
Кевин Фрайсенбихлер
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
58
Нико Мантль
ВР
37
Амар Дедич
ЛЗ
Остались в запасе
21
Лука Марич
ВР
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
30
Кевин Фрайсенбихлер
ЦФ
Остались в запасе
58
Нико Мантль
ВР
37
Амар Дедич
ЛЗ
Главный тренер
Хайко Фогель
Статистика матча Штурм - Зальцбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
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