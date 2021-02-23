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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Хартберг - Тироль
Хартберг - Тироль: обзор матча 23 февраля 2021
Хартберг
23.02.2021, вторник, 20:30
Австрия. Бундеслига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Тироль
68'
Р. Реп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хартберг - Тироль
83'
Желтая карточка
B. Soares
Желтая карточка
Ф. Лукенедер
82'
Замена
М. Хорват
️️️️
Ю. Хайль
82'
81'
Замена
B. Soares
️️️️
Д. Гугганиг
81'
Замена
F. Toplitsch
️️️️
Ф. Ридер
Замена
Ю. Эртльталер
️️️️
С. Хорват
79'
72'
Замена
Т. Анселм
️️️️
B. Pranter
72'
Замена
Р. Смит
️️️️
Д. Шнегг
72'
Замена
J. Naschberger
️️️️
Ж. Рогель
Замена
С. Шабби
️️️️
Д. Тадич
69'
ГОЛ! 1:0!
Р. Реп
68'
Желтая карточка
Ю. Хайль
65'
63'
Желтая карточка
Д. Шнегг
Замена
Р. Реп
️️️️
М. Шмербек
46'
Замена
К. Клем
️️️️
Т. Роттер
46'
Желтая карточка
Т. Кайнц
27'
Желтая карточка
Т. Роттер
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартберг
1
Рене Свете
ВР
28
Юрген Хайль
ЦЗ
31
Томас Роттер
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
4
Manfred Gollner
ЦЗ
29
Бакари Нимага
ЦП
34
Марк-Андре Шмербек
ЦП
23
Тобиас Кайнц
ЦП
30
Саша Хорват
АП
29
Флориан Флеккер
ПВ
24
Дарио Тадич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Тироль
25
Фердинанд Освальд
ВР
6
Раффаэль Бехоунек
ЦЗ
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
24
Фабиан Кох
ЦЗ
0
B. Pranter
ЦП
33
Флориан Ридер
ЦП
43
Nemanja Celic
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
23
Давид Шнегг
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
8
Николай Фредериксен
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
14
Кристиан Клем
ЦЗ
11
Матия Хорват
ОП
7
Юлиус Эртльталер
ЦП
55
Райко Реп
ЦП
27
Lukas Ried
ЦП
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
0
B. Soares
ЦЗ
0
S. Hager
ЦЗ
8
Ренни Смит
ЦП
0
F. Toplitsch
ЦП
14
J. Naschberger
ЦФ
11
Тобиас Анселм
ЦФ
4-3-2-1
1
Свете
28
Хайль
33
Лукенедер
4
31
Роттер
29
Нимага
34
Шмербек
23
Кайнц
30
Хорват
29
Флеккер
24
Тадич
3-5-1-1
25
Освальд
6
Бехоунек
3
Гугганиг
24
Кох
21
Рогель
43
6
Пецос
23
Шнегг
33
Ридер
0
8
Фредериксен
30
Хорват
7
Эртльталер
7
Эртльталер
30
Хорват
28
Хайль
11
Хорват
11
Хорват
28
Хайль
31
Роттер
14
Клем
14
Клем
31
Роттер
34
Шмербек
55
Реп
55
Реп
34
Шмербек
24
Тадич
9
Шабби
9
Шабби
24
Тадич
21
Рогель
14
14
21
Рогель
0
11
Анселм
11
Анселм
0
23
Шнегг
8
Смит
8
Смит
23
Шнегг
3
Гугганиг
0
0
3
Гугганиг
33
Ридер
0
0
33
Ридер
Остались в запасе
Хартберг
Тироль
1
Raphael Sallinger
ВР
27
Lukas Ried
ЦП
Главный тренер
Кристиан Илцер
13
B. Ozegovic
ВР
0
S. Hager
ЦЗ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Остались в запасе
1
Raphael Sallinger
ВР
27
Lukas Ried
ЦП
Остались в запасе
13
B. Ozegovic
ВР
0
S. Hager
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Статистика матча Хартберг - Тироль
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Профертил Арена Хартберг
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