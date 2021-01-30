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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Хартберг - Зальцбург
Хартберг - Зальцбург: обзор матча 30 января 2021
Хартберг
30.01.2021, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, 15 тур
0 : 3
Завершен
Зальцбург
14'
С. Койта (П)
35'
П. Дака
79'
Э. Мвепу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хартберг - Зальцбург
87'
Замена
Б. Шешко
️️️️
П. Дака
87'
Замена
П. Фаркаш
️️️️
А. Ульмер
Замена
М. Хорват
️️️️
Р. Реп
85'
79'
ГОЛ! 0:3!
Э. Мвепу
Пас отдал
П. Дака
Замена
Д. Тадич
️️️️
С. Шабби
74'
71'
Замена
Б. Ааронсон
️️️️
Л. Сучич
71'
Замена
К. Адейеми
️️️️
С. Койта
Замена
L. Ried
️️️️
Ю. Эртльталер
66'
Замена
М. Шмербек
️️️️
С. Хорват
66'
35'
ГОЛ! 0:2!
П. Дака
Пас отдал
С. Койта
24'
Желтая карточка
С. Койта
Желтая карточка
Б. Нимага
17'
14'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Койта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартберг
1
Рене Свете
ВР
28
Юрген Хайль
ЦЗ
14
Кристиан Клем
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
4
Manfred Gollner
ЦЗ
7
Юлиус Эртльталер
ЦП
55
Райко Реп
ЦП
29
Бакари Нимага
ЦП
23
Тобиас Кайнц
ЦП
30
Саша Хорват
АП
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Зальцбург
23
Чикан Станкович
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
4
Мохамед Камара
ОП
24
Лука Сучич
ЦП
12
Энок Мвепу
ЦП
24
Антуан Бернед
ЦП
20
Секу Койта
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
31
Томас Роттер
ЦЗ
14
Самсон Тижани
ОП
11
Матия Хорват
ОП
34
Марк-Андре Шмербек
ЦП
27
Lukas Ried
ЦП
24
Дарио Тадич
ЦФ
Зальцбург
31
Карлос Мигел
ВР
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
16
Златко Юнузович
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
30
Беньямин Шешко
ЦФ
4-4-1-1
1
Свете
28
Хайль
33
Лукенедер
4
14
Клем
7
Эртльталер
29
Нимага
23
Кайнц
55
Реп
30
Хорват
9
Шабби
4-1-3-2
23
Станкович
5
Кристенсен
5
Вальчи
5
Рамальо
17
Ульмер
4
Камара
24
Сучич
12
Мвепу
24
Бернед
27
Дака
20
Койта
55
Реп
11
Хорват
11
Хорват
55
Реп
30
Хорват
34
Шмербек
34
Шмербек
30
Хорват
7
Эртльталер
27
27
7
Эртльталер
9
Шабби
24
Тадич
24
Тадич
9
Шабби
20
Койта
14
Адейеми
14
Адейеми
20
Койта
27
Дака
30
Шешко
30
Шешко
27
Дака
24
Сучич
11
Ааронсон
11
Ааронсон
24
Сучич
17
Ульмер
29
Фаркаш
29
Фаркаш
17
Ульмер
Остались в запасе
Хартберг
Зальцбург
14
Самсон Тижани
ОП
1
Raphael Sallinger
ВР
31
Томас Роттер
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Илцер
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
31
Карлос Мигел
ВР
16
Златко Юнузович
ЦП
Остались в запасе
14
Самсон Тижани
ОП
1
Raphael Sallinger
ВР
31
Томас Роттер
ЦЗ
Остались в запасе
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
31
Карлос Мигел
ВР
16
Златко Юнузович
ЦП
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Хартберг - Зальцбург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
Профертил Арена Хартберг
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