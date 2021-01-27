Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Тироль - Альтах
Тироль - Альтах: обзор матча 27 января 2021
Тироль
27.01.2021, среда, 20:30
Австрия. Бундеслига, 14 тур
3 : 1
Завершен
Альтах
25'
К. Йебоа
37'
Н. Фредериксен
39'
Ф. Ридер
44'
М. Фишер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тироль - Альтах
Замена
F. Toplitsch
️️️️
Т. Пецос
88'
Замена
S. Hager
️️️️
К. Йебоа
87'
83'
Желтая карточка
М. Фишер
79'
Желтая карточка
Э. Карич
Замена
J. Naschberger
️️️️
Ю. Геллес
79'
Замена
Z. Dedic
️️️️
Н. Фредериксен
74'
Замена
B. Pranter
️️️️
Ф. Ридер
74'
72'
Замена
M. Stefel
️️️️
Э. Шрайнер
72'
Замена
D. Maderner
️️️️
C. Obasi
68'
Желтая карточка
C. Obasi
46'
Замена
C. Bukta
️️️️
M. Meilinger
44'
ГОЛ! 3:1!
М. Фишер
Пас отдал
C. Obasi
ГОЛ! 3:0!
Ф. Ридер
Пас отдал
К. Йебоа
39'
ГОЛ! 2:0!
Н. Фредериксен
Пас отдал
Ф. Ридер
37'
ГОЛ! 1:0!
К. Йебоа
Пас отдал
Н. Фредериксен
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тироль
25
Фердинанд Освальд
ВР
6
Раффаэль Бехоунек
ЦЗ
24
Фабиан Кох
ЦЗ
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
16
Юлиан Геллес
ЦЗ
43
Nemanja Celic
ЦП
23
Давид Шнегг
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
33
Флориан Ридер
ЦП
8
Николай Фредериксен
ЦФ
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Альтах
39
Martin Kobras
ВР
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
18
Эмир Карич
ЦЗ
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
16
Эмануэль Шрайнер
ЦП
11
Marco Meilinger
ЦП
30
Манфред Фишер
ЦП
0
Chinedu Obasi
ЦФ
8
Aljaž Casar
ЦФ
23
David Bumberger
ЦФ
5
Philipp Netzer
ЦФ
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
0
S. Hager
ЦЗ
26
Florian Buchacher
ЦЗ
0
B. Pranter
ЦП
0
F. Toplitsch
ЦП
14
J. Naschberger
ЦФ
0
Z. Dedic
ЦФ
Альтах
16
Tino Casali
ВР
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
28
Андерсон
ЦЗ
10
Самуэль Гуэ
ЦП
9
Daniel Maderner
ЦФ
7
Mario Stefel
ЦФ
33
Csaba Bukta
ЦФ
4-4-2
25
Освальд
6
Бехоунек
3
Гугганиг
16
Геллес
24
Кох
43
6
Пецос
33
Ридер
23
Шнегг
9
Йебоа
8
Фредериксен
3-3-4
39
18
Звишенбрюггер
18
Карич
34
Турнвальд
16
Шрайнер
11
30
Фишер
5
23
8
0
16
Геллес
14
14
16
Геллес
9
Йебоа
0
0
9
Йебоа
33
Ридер
0
0
33
Ридер
6
Пецос
0
0
6
Пецос
8
Фредериксен
0
0
8
Фредериксен
0
9
9
0
16
Шрайнер
7
7
16
Шрайнер
11
33
33
11
Остались в запасе
Тироль
Альтах
13
B. Ozegovic
ВР
26
Florian Buchacher
ЦЗ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
16
Tino Casali
ВР
28
Андерсон
ЦЗ
10
Самуэль Гуэ
ЦП
Остались в запасе
13
B. Ozegovic
ВР
26
Florian Buchacher
ЦЗ
Остались в запасе
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
16
Tino Casali
ВР
28
Андерсон
ЦЗ
10
Самуэль Гуэ
ЦП
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Статистика матча Тироль - Альтах
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Информация о матче
Стадион:
Тиволи Ной
Новости команд
Все
Тироль
Альтах
Австрийский клуб выиграл первый трофей за 61 год
4 мая
Чемпион мира Клозе возглавил девятую команду Австрии
2022.06.17 19:55
«Спартак» – о Классене: «Лучший кристалл Сваровски теперь у нас»
2021.12.30 17:25
26
«Спартак» до закрытия зимнего ТО купит Пруцева и Классена, а также продаст одного легионера («СЭ»)
2021.12.24 14:21
17
Журналист Карпов: игрок молодежной сборной России Классен близок к переходу в «Спартак»
2021.12.13 23:54
10
«Спартак» – о Классене: «Лучший кристалл Сваровски теперь у нас»
2021.12.30 17:25
26
«Спартак» до закрытия зимнего ТО купит Пруцева и Классена, а также продаст одного легионера («СЭ»)
2021.12.24 14:21
17
Журналист Карпов: игрок молодежной сборной России Классен близок к переходу в «Спартак»
2021.12.13 23:54
10
Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Ваттенсом», гол забил не пустивший Россию на ЧМ-2010 Дедич
2020.02.01 20:43
Австрийский клуб выиграл первый трофей за 61 год
4 мая
Чемпион мира Клозе возглавил девятую команду Австрии
2022.06.17 19:55
Лига Европы.«Белененсеш» – последний участник группового этапа
2015.08.28 01:24
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+