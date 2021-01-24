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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Альтах - Зальцбург
Альтах - Зальцбург: обзор матча 24 января 2021
Альтах
24.01.2021, воскресенье, 16:30
Австрия. Бундеслига, 13 тур
0 : 2
Завершен
Зальцбург
48'
Я. Звишенбрюггер (АГ)
62'
П. Дака
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альтах - Зальцбург
Желтая карточка
Э. Карич
90'
+3
83'
Замена
К. Адейеми
️️️️
П. Дака
82'
Замена
А. Вальчи
️️️️
Р. Кристенсен
Вторая желтая
Ш. Хаудум
80'
Замена
P. Netzer
️️️️
Я. Звишенбрюггер
75'
71'
Замена
С. Койта
️️️️
М. Бериша
Желтая карточка
Ш. Хаудум
65'
62'
ГОЛ! 0:2!
П. Дака
Пас отдал
Р. Кристенсен
62'
Замена
Б. Ааронсон
️️️️
Л. Сучич
62'
Замена
Бернардо
️️️️
А. Бернед
Замена
C. Bukta
️️️️
M. Meilinger
61'
Замена
C. Obasi
️️️️
D. Maderner
61'
48'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Я. Звишенбрюггер
Желтая карточка
D. Maderner
47'
Замена
M. Stefel
️️️️
Э. Шрайнер
46'
Желтая карточка
D. Bumberger
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альтах
39
Martin Kobras
ВР
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
18
Эмир Карич
ЦЗ
30
Манфред Фишер
ЦП
27
Штефан Хаудум
ЦП
11
Marco Meilinger
ЦП
16
Эмануэль Шрайнер
ЦП
23
David Bumberger
ЦФ
9
Daniel Maderner
ЦФ
8
Aljaž Casar
ЦФ
Зальцбург
23
Чикан Станкович
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
12
Энок Мвепу
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
24
Антуан Бернед
ЦП
27
Патсон Дака
ЦФ
20
Мергим Бериша
ЦФ
Альтах
16
Tino Casali
ВР
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
28
Андерсон
ЦЗ
0
Chinedu Obasi
ЦФ
5
Philipp Netzer
ЦФ
33
Csaba Bukta
ЦФ
7
Mario Stefel
ЦФ
Зальцбург
31
Карлос Мигел
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
11
Бренден Ааронсон
АП
20
Секу Койта
ЦФ
3-4-3
39
34
Турнвальд
18
Звишенбрюггер
18
Карич
30
Фишер
11
16
Шрайнер
27
Хаудум
8
9
23
4-4-2
23
Станкович
5
Кристенсен
5
Рамальо
8
Вебер
17
Ульмер
24
Сучич
16
Юнузович
24
Бернед
12
Мвепу
20
Бериша
27
Дака
9
0
0
9
18
Звишенбрюггер
5
5
18
Звишенбрюггер
11
33
33
11
16
Шрайнер
7
7
16
Шрайнер
24
Бернед
13
Бернардо
13
Бернардо
24
Бернед
24
Сучич
11
Ааронсон
11
Ааронсон
24
Сучич
27
Дака
14
Адейеми
14
Адейеми
27
Дака
5
Кристенсен
5
Вальчи
5
Вальчи
5
Кристенсен
20
Бериша
20
Койта
20
Койта
20
Бериша
Остались в запасе
Альтах
Зальцбург
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
16
Tino Casali
ВР
28
Андерсон
ЦЗ
31
Карлос Мигел
ВР
28
Умар Соле
ЦЗ
Остались в запасе
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
16
Tino Casali
ВР
28
Андерсон
ЦЗ
Остались в запасе
31
Карлос Мигел
ВР
28
Умар Соле
ЦЗ
Статистика матча Альтах - Зальцбург
4
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
Кэшпоинт Арена
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