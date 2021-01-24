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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
ЛАСК - Тироль
ЛАСК - Тироль: обзор матча 24 января 2021
ЛАСК
24.01.2021, воскресенье, 19:00
Австрия. Бундеслига, 13 тур
2 : 4
Завершен
Тироль
25'
П. Михорль
43'
Д. Холланд
29'
Д. Гугганиг
37'
Н. Фредериксен
41'
Н. Фредериксен
70'
К. Йебоа (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЛАСК - Тироль
90'
Замена
S. Hager
️️️️
К. Йебоа
90'
Замена
F. Toplitsch
️️️️
Т. Пецос
85'
Замена
Z. Dedic
️️️️
Н. Фредериксен
85'
Замена
B. Pranter
️️️️
Ф. Ридер
Замена
Д. Райтер
️️️️
Т. Гойгингер
83'
Замена
М. Поцман
️️️️
Р. Реннер
83'
74'
Замена
Ю. Геллес
️️️️
Ж. Рогель
70'
ГОЛ с пенальти! 2:4!
К. Йебоа
68'
Желтая карточка
Ф. Кох
Замена
Х. Балич
️️️️
А. Грубер
66'
Замена
П. Филипович
️️️️
Е. Чеберко
66'
Замена
М. Эмиль Мадсен
️️️️
П. Михорль
65'
51'
Желтая карточка
Д. Шнегг
ГОЛ! 2:3!
Д. Холланд
Пас отдал
Т. Гойгингер
43'
41'
ГОЛ! 1:3!
Н. Фредериксен
Пас отдал
К. Йебоа
37'
ГОЛ! 1:2!
Н. Фредериксен
Пас отдал
К. Йебоа
29'
ГОЛ! 1:1!
Д. Гугганиг
Пас отдал
Н. Фредериксен
ГОЛ! 1:0!
П. Михорль
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
16
Андрес Андраде
ЦЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
36
Рене Реннер
ЦП
9
Андреас Грубер
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Тироль
25
Фердинанд Освальд
ВР
6
Раффаэль Бехоунек
ЦЗ
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
24
Фабиан Кох
ЦЗ
23
Давид Шнегг
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
43
Nemanja Celic
ЦП
33
Флориан Ридер
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
8
Николай Фредериксен
ЦФ
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
ЛАСК
36
Томас Гебауэр
ВР
29
Доминик Райтер
ЦП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
5
Петар Филипович
ЦП
19
Matías Succar
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
18
Хусейн Балич
ЦФ
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
0
S. Hager
ЦЗ
16
Юлиан Геллес
ЦЗ
0
B. Pranter
ЦП
0
F. Toplitsch
ЦП
14
J. Naschberger
ЦФ
0
Z. Dedic
ЦФ
3-1-3-3
30
Шлагер
16
Андраде
18
Траунер
23
Чеберко
8
Холланд
26
Ранфтль
34
Михорль
36
Реннер
36
Гойгингер
19
Эггештайн
9
Грубер
3-5-2
25
Освальд
6
Бехоунек
3
Гугганиг
24
Кох
21
Рогель
6
Пецос
43
33
Ридер
23
Шнегг
9
Йебоа
8
Фредериксен
36
Гойгингер
29
Райтер
29
Райтер
36
Гойгингер
34
Михорль
21
Мадсен
21
Мадсен
34
Михорль
23
Чеберко
5
Филипович
5
Филипович
23
Чеберко
36
Реннер
19
Поцман
19
Поцман
36
Реннер
9
Грубер
18
Балич
18
Балич
9
Грубер
9
Йебоа
0
0
9
Йебоа
21
Рогель
16
Геллес
16
Геллес
21
Рогель
33
Ридер
0
0
33
Ридер
6
Пецос
0
0
6
Пецос
8
Фредериксен
0
0
8
Фредериксен
Остались в запасе
ЛАСК
Тироль
19
Matías Succar
ЦФ
36
Томас Гебауэр
ВР
Главный тренер
Доминик Талхаммер
14
J. Naschberger
ЦФ
13
B. Ozegovic
ВР
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Остались в запасе
19
Matías Succar
ЦФ
36
Томас Гебауэр
ВР
Остались в запасе
14
J. Naschberger
ЦФ
13
B. Ozegovic
ВР
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Статистика матча ЛАСК - Тироль
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
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