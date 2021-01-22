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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рапид - Штурм
Рапид - Штурм: обзор матча 22 января 2021
Рапид
22.01.2021, пятница, 21:00
Австрия. Бундеслига, 13 тур
4 : 1
Завершен
Штурм
7'
Э. Кара
45'
Т. Шик
50'
К. Кнасмюллнер
88'
Ю. Демир
31'
Я. Яншер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рапид - Штурм
90'
+2
Желтая карточка
С. Хирлендер
ГОЛ! 4:1!
Ю. Демир
Пас отдал
Т. Шик
88'
Замена
К. Китагава
️️️️
Э. Кара
88'
Замена
К. Аразе
️️️️
М. Ритцмайер
85'
Замена
С. Граховац
️️️️
Д. Любичич
85'
78'
Замена
Ф. Хуспек
️️️️
Я. Яншер
78'
Замена
Л. Ягер
️️️️
О. Китеишвили
Замена
Ю. Демир
️️️️
К. Кнасмюллнер
78'
70'
Красная карточка
Б. Балай
66'
Желтая карточка
А. Кюн
66'
Замена
Б. Балай
️️️️
К. Фрайсенбихлер
59'
Замена
И. Любич
️️️️
С. Инголич
55'
Желтая карточка
С. Инголич
ГОЛ! 3:1!
К. Кнасмюллнер
Пас отдал
М. Барач
50'
Желтая карточка
Э. Кара
45'
+1
ГОЛ! 2:1!
Т. Шик
Пас отдал
Д. Любичич
45'
Желтая карточка
Ф. Стойкович
39'
31'
ГОЛ! 1:1!
Я. Яншер
ГОЛ! 1:0!
Э. Кара
Пас отдал
М. Ритцмайер
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
30
Рихард Штребингер
ВР
30
Филип Стойкович
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
21
Деян Любичич
ОП
13
Торстен Шик
ЦП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
8
Марсель Ритцмайер
ЦП
21
Деян Петрович
ЦП
9
Эркан Кара
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
25
Стефан Хирлендер
ЦП
25
Сандро Инголич
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
30
Андреас Кюн
ЦФ
30
Кевин Фрайсенбихлер
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
12
Лео Граймль
ЦЗ
15
Срджан Граховац
ЦП
36
Кельвин Аразе
ЦФ
49
Коя Китагава
ЦФ
19
Дени Алар
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
18
Филипп Хуспек
ЦП
77
Иван Любич
ЦП
17
Лукас Ягер
ЦП
15
Sebastian Zettl
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
4-1-4-1
30
Штребингер
30
Стойкович
28
Хофманн
31
Ульманн
44
Барач
21
Любичич
13
Шик
8
Ритцмайер
21
Петрович
28
Кнасмюллнер
9
Кара
4-4-2
28
Зибенхандль
70
Газибегович
4
Горенц-Станкович
4
Немет
5
Вютрих
25
Инголич
8
Китеишвили
89
Яншер
25
Хирлендер
30
Фрайсенбихлер
30
Кюн
21
Любичич
15
Граховац
15
Граховац
21
Любичич
8
Ритцмайер
36
Аразе
36
Аразе
8
Ритцмайер
9
Кара
49
Китагава
49
Китагава
9
Кара
28
Кнасмюллнер
22
Демир
22
Демир
28
Кнасмюллнер
89
Яншер
18
Хуспек
18
Хуспек
89
Яншер
25
Инголич
77
Любич
77
Любич
25
Инголич
8
Китеишвили
17
Ягер
17
Ягер
8
Китеишвили
30
Фрайсенбихлер
9
Балай
9
Балай
30
Фрайсенбихлер
Остались в запасе
Рапид
Штурм
25
Пауль Гартлер
ВР
12
Лео Граймль
ЦЗ
19
Дени Алар
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
15
Sebastian Zettl
ЦФ
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
Главный тренер
Хайко Фогель
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
12
Лео Граймль
ЦЗ
19
Дени Алар
ЦФ
Остались в запасе
15
Sebastian Zettl
ЦФ
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Главный тренер
Хайко Фогель
Статистика матча Рапид - Штурм
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
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