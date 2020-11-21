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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Зальцбург - Штурм
Зальцбург - Штурм: обзор матча 21 ноября 2020
Зальцбург
21.11.2020, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, 8 тур
1 : 3
Завершен
Штурм
86'
М. Бериша
48'
И. Любич
53'
Я. Яншер
59'
Я. Яншер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зальцбург - Штурм
90'
+2
Замена
Ю. Газибегович
️️️️
А. Кюн
90'
+1
Желтая карточка
С. Хирлендер
90'
Желтая карточка
И. Любич
ГОЛ! 1:3!
М. Бериша
Пас отдал
С. Койта
86'
84'
Замена
Ф. Хуспек
️️️️
Я. Яншер
Замена
Л. Сучич
️️️️
Э. Мвепу
72'
72'
Замена
Б. Балай
️️️️
К. Фрайсенбихлер
72'
Замена
Л. Ягер
️️️️
Й. Горенц-Станкович
Желтая карточка
М. Камара
65'
65'
Желтая карточка
Й. Горенц-Станкович
Замена
М. Вебер
️️️️
А. Рамальо
61'
59'
ГОЛ! 0:3!
Я. Яншер
Пас отдал
С. Инголич
Замена
М. Камара
️️️️
К. Адейеми
57'
Замена
А. Ульмер
️️️️
А. Вальчи
57'
Замена
С. Койта
️️️️
Н. Окафор
56'
53'
ГОЛ! 0:2!
Я. Яншер
Пас отдал
С. Хирлендер
48'
ГОЛ! 0:1!
И. Любич
Пас отдал
А. Кюн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
23
Чикан Станкович
ВР
28
Умар Соле
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
13
Николас Зайвальд
ЦП
12
Энок Мвепу
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
19
Ноа Окафор
ЦФ
20
Мергим Бериша
ЦФ
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
89
Якоб Яншер
ЦП
77
Иван Любич
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
44
Амаду Данте
ЦП
25
Сандро Инголич
ЦП
30
Кевин Фрайсенбихлер
ЦФ
30
Андреас Кюн
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Зальцбург
31
Карлос Мигел
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
4
Мохамед Камара
ОП
24
Лука Сучич
ЦП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
20
Секу Койта
ЦФ
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
17
Лукас Ягер
ЦП
18
Филипп Хуспек
ЦП
15
Francisco Mwepu
ЦФ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
4-2-2-2
23
Станкович
5
Вальчи
28
Соле
5
Рамальо
5
Кристенсен
13
Зайвальд
12
Мвепу
14
Адейеми
8
Собослаи
20
Бериша
19
Окафор
3-5-2
28
Зибенхандль
5
Вютрих
4
Горенц-Станкович
4
Немет
89
Яншер
25
Хирлендер
44
Данте
25
Инголич
77
Любич
30
Кюн
30
Фрайсенбихлер
14
Адейеми
4
Камара
4
Камара
14
Адейеми
5
Вальчи
17
Ульмер
17
Ульмер
5
Вальчи
5
Рамальо
8
Вебер
8
Вебер
5
Рамальо
12
Мвепу
24
Сучич
24
Сучич
12
Мвепу
19
Окафор
20
Койта
20
Койта
19
Окафор
30
Кюн
70
Газибегович
70
Газибегович
30
Кюн
4
Горенц-Станкович
17
Ягер
17
Ягер
4
Горенц-Станкович
89
Яншер
18
Хуспек
18
Хуспек
89
Яншер
30
Фрайсенбихлер
9
Балай
9
Балай
30
Фрайсенбихлер
Остались в запасе
Зальцбург
Штурм
31
Карлос Мигел
ВР
18
Маджид Ашимеру
ЦП
15
Francisco Mwepu
ЦФ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
Главный тренер
Хайко Фогель
Остались в запасе
31
Карлос Мигел
ВР
18
Маджид Ашимеру
ЦП
Остались в запасе
15
Francisco Mwepu
ЦФ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
Главный тренер
Хайко Фогель
Статистика матча Зальцбург - Штурм
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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