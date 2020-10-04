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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рапид - ЛАСК
Рапид - ЛАСК: обзор матча 04 октября 2020
Рапид
04.10.2020, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 4 тур
3 : 0
Завершен
ЛАСК
7'
Т. Мург
22'
Т. Фонтас
90+3'
Э. Кара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рапид - ЛАСК
ГОЛ! 3:0!
Э. Кара
Пас отдал
Ю. Демир
90'
+3
Желтая карточка
Т. Шик
89'
Желтая карточка
Э. Кара
84'
81'
Замена
Ш. Хаудум
️️️️
П. Филипович
Замена
К. Китагава
️️️️
Т. Фонтас
81'
80'
Желтая карточка
П. Филипович
Замена
Ю. Демир
️️️️
Т. Мург
77'
72'
Замена
П. Плойер
️️️️
А. Грубер
Замена
Т. Шик
️️️️
К. Аразе
71'
67'
Красная карточка
К. Рамзебнер
63'
Желтая карточка
А. Грубер
46'
Замена
А. Андраде
️️️️
Ф. Визингер
45'
+3
Желтая карточка
Ф. Визингер
37'
Желтая карточка
Д. Холланд
ГОЛ! 2:0!
Т. Фонтас
Пас отдал
М. Хофманн
22'
ГОЛ! 1:0!
Т. Мург
Пас отдал
Т. Фонтас
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
30
Рихард Штребингер
ВР
30
Филип Стойкович
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
21
Деян Любичич
ОП
15
Срджан Граховац
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
36
Кельвин Аразе
ЦФ
9
Эркан Кара
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
ЛАСК
26
Тобиас Лаваль
ВР
28
Филипп Визингер
ЦЗ
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
5
Петар Филипович
ЦП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
36
Рене Реннер
ЦП
9
Марко Рагуц
ЦФ
18
Хусейн Балич
ЦФ
9
Андреас Грубер
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
21
Деян Петрович
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
49
Коя Китагава
ЦФ
ЛАСК
36
Томас Гебауэр
ВР
16
Андрес Андраде
ЦЗ
8
Лукас Гргич
ЦП
27
Штефан Хаудум
ЦП
29
Доминик Райтер
ЦП
20
Патрик Плойер
ЦФ
10
Томас Забитцер
ЦФ
4-1-3-2
30
Штребингер
30
Стойкович
44
Барач
28
Хофманн
31
Ульманн
21
Любичич
15
Граховац
99
Мург
11
Фонтас
9
Кара
36
Аразе
2-1-4-3
26
Лаваль
28
Визингер
15
Рамзебнер
8
Холланд
26
Ранфтль
34
Михорль
36
Реннер
5
Филипович
9
Грубер
18
Балич
9
Рагуц
36
Аразе
13
Шик
13
Шик
36
Аразе
99
Мург
22
Демир
22
Демир
99
Мург
11
Фонтас
49
Китагава
49
Китагава
11
Фонтас
9
Грубер
20
Плойер
20
Плойер
9
Грубер
28
Визингер
16
Андраде
16
Андраде
28
Визингер
5
Филипович
27
Хаудум
27
Хаудум
5
Филипович
Остались в запасе
Рапид
ЛАСК
25
Пауль Гартлер
ВР
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
21
Деян Петрович
ЦП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
8
Лукас Гргич
ЦП
36
Томас Гебауэр
ВР
29
Доминик Райтер
ЦП
10
Томас Забитцер
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
21
Деян Петрович
ЦП
Остались в запасе
8
Лукас Гргич
ЦП
36
Томас Гебауэр
ВР
29
Доминик Райтер
ЦП
10
Томас Забитцер
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Рапид - ЛАСК
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
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