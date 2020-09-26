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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рид - Зальцбург
Рид - Зальцбург: обзор матча 26 сентября 2020
Рид
26.09.2020, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 3 тур
1 : 3
Завершен
Зальцбург
84'
Ю. Вайссмайер
45+1'
М. Бериша
54'
М. Бериша
90+7'
П. Дака
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рид - Зальцбург
90'
+7
ГОЛ! 1:3!
П. Дака
90'
+2
Желтая карточка
Р. Кристенсен
ГОЛ! 1:2!
Ю. Вайссмайер
Пас отдал
V. Grubeck
84'
84'
Замена
П. Фаркаш
️️️️
А. Ульмер
Замена
Ю. Вайссмайер
️️️️
М. Зигль
80'
Замена
V. Grubeck
️️️️
Д. Оффенбахер
80'
73'
Замена
Р. Кристенсен
️️️️
М. Вебер
72'
Замена
К. Адейеми
️️️️
М. Бериша
Замена
С. Пейнтсил
️️️️
B. Gschweidl
65'
Замена
B. Takougnadi
️️️️
M. Kerhe
65'
63'
Замена
П. Дака
️️️️
С. Койта
63'
Замена
Д. Собослаи
️️️️
Н. Окафор
54'
ГОЛ! 0:2!
М. Бериша
47'
Желтая карточка
М. Камара
Замена
M. Satin
️️️️
C. Reiner
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
М. Бериша
Пас отдал
А. Ульмер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рид
1
Самуэль Радлингер
ВР
5
Michael Lercher
ЦЗ
55
Лука Мейсль
ЦЗ
18
Марко Груль
ЛВ
4
Марсель Зигль
ЦП
8
Даниэль Оффенбахер
ЦП
6
Маркус Лакнер
ЦП
6
Constantin Reiner
ЦФ
28
Thomas Reifeltshammer
ЦФ
3
Manuel Kerhe
ЦФ
9
Bernd Gschweidl
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Зальцбург
23
Чикан Станкович
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
4
Мохамед Камара
ОП
24
Лука Сучич
ЦП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
19
Ноа Окафор
ЦФ
20
Мергим Бериша
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
Рид
22
Стефан Нутц
ЦП
34
Daniel-Edward Daniliuc
ЦФ
11
Murat Satin
ЦФ
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
31
Balakiyem Takougnadi
ЦФ
29
Valentin Grubeck
ЦФ
30
Сет Пейнтсил
ЦФ
Зальцбург
31
Карлос Мигел
ВР
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
12
Энок Мвепу
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
27
Патсон Дака
ЦФ
2-3-1-4
1
Радлингер
5
55
Мейсль
4
Зигль
8
Оффенбахер
6
Лакнер
18
Груль
6
9
3
28
4-1-2-3
23
Станкович
5
Вальчи
8
Вебер
68
Онгуене
17
Ульмер
4
Камара
24
Сучич
18
Ашимеру
20
Койта
20
Бериша
19
Окафор
6
11
11
6
4
Зигль
10
Вайссмайер
10
Вайссмайер
4
Зигль
3
31
31
3
8
Оффенбахер
29
29
8
Оффенбахер
9
30
Пейнтсил
30
Пейнтсил
9
19
Окафор
8
Собослаи
8
Собослаи
19
Окафор
20
Бериша
14
Адейеми
14
Адейеми
20
Бериша
17
Ульмер
29
Фаркаш
29
Фаркаш
17
Ульмер
8
Вебер
5
Кристенсен
5
Кристенсен
8
Вебер
20
Койта
27
Дака
27
Дака
20
Койта
Остались в запасе
Рид
Зальцбург
34
Daniel-Edward Daniliuc
ЦФ
22
Стефан Нутц
ЦП
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
31
Карлос Мигел
ВР
12
Энок Мвепу
ЦП
Остались в запасе
34
Daniel-Edward Daniliuc
ЦФ
22
Стефан Нутц
ЦП
Остались в запасе
31
Карлос Мигел
ВР
12
Энок Мвепу
ЦП
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Статистика матча Рид - Зальцбург
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
Кайне Сорген Арена
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