Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Альтах - Тироль
Альтах - Тироль: обзор матча 26 сентября 2020
Альтах
26.09.2020, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 3 тур
0 : 2
Завершен
Тироль
6'
Z. Dedic
64'
Z. Dedic
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альтах - Тироль
87'
Замена
S. Hager
️️️️
Т. Пецос
87'
Замена
B. Pranter
️️️️
Z. Dedic
Замена
D. Maderner
️️️️
М. Фишер
84'
Замена
️️️️
Й. Тартаротти
73'
66'
Замена
Р. Смит
️️️️
К. Йебоа
66'
Замена
Т. Анселм
️️️️
Н. Фредериксен
64'
ГОЛ! 0:2!
Z. Dedic
Замена
Ф. Шмидль
️️️️
Я. Звишенбрюггер
61'
Замена
P. Netzer
️️️️
М. Турнвальд
61'
6'
ГОЛ! 0:1!
Z. Dedic
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альтах
16
Tino Casali
ВР
28
Андерсон
ЦЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
18
Эмир Карич
ЦЗ
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
10
Самуэль Гуэ
ЦП
0
A. Wiss
ЦП
20
Йоханнес Тартаротти
ЦП
0
D. Nussbaumer
ЦП
0
Chinedu Obasi
ЦФ
Тироль
25
Фердинанд Освальд
ВР
6
Раффаэль Бехоунек
ЦЗ
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
24
Фабиан Кох
ЦЗ
23
Давид Шнегг
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
43
Nemanja Celic
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
8
Николай Фредериксен
ЦФ
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
0
Z. Dedic
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Альтах
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
3
Филипп Шмидль
ЦЗ
30
Манфред Фишер
ЦП
99
Jakob Odehnal
ЦФ
7
Mario Stefel
ЦФ
9
Daniel Maderner
ЦФ
5
Philipp Netzer
ЦФ
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
0
S. Hager
ЦЗ
8
Ренни Смит
ЦП
33
Флориан Ридер
ЦП
0
B. Pranter
ЦП
14
J. Naschberger
ЦФ
11
Тобиас Анселм
ЦФ
3-2-4-1
16
18
Звишенбрюггер
18
Карич
34
Турнвальд
5
Дабанли
28
Андерсон
10
Гуэ
20
Тартаротти
0
0
0
3-4-3
25
Освальд
6
Бехоунек
3
Гугганиг
24
Кох
21
Рогель
6
Пецос
43
23
Шнегг
0
9
Йебоа
8
Фредериксен
Фишер
9
9
Фишер
34
Турнвальд
5
5
34
Турнвальд
18
Звишенбрюггер
3
Шмидль
3
Шмидль
18
Звишенбрюггер
30
Фишер
30
Фишер
9
Йебоа
8
Смит
8
Смит
9
Йебоа
8
Фредериксен
11
Анселм
11
Анселм
8
Фредериксен
6
Пецос
0
0
6
Пецос
0
0
0
0
Остались в запасе
Альтах
Тироль
99
Jakob Odehnal
ЦФ
7
Mario Stefel
ЦФ
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
14
J. Naschberger
ЦФ
13
B. Ozegovic
ВР
33
Флориан Ридер
ЦП
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Остались в запасе
99
Jakob Odehnal
ЦФ
7
Mario Stefel
ЦФ
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
Остались в запасе
14
J. Naschberger
ЦФ
13
B. Ozegovic
ВР
33
Флориан Ридер
ЦП
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Статистика матча Альтах - Тироль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Кэшпоинт Арена
Новости команд
Все
Альтах
Тироль
Австрийский клуб выиграл первый трофей за 61 год
4 мая
Чемпион мира Клозе возглавил девятую команду Австрии
2022.06.17 19:55
«Спартак» – о Классене: «Лучший кристалл Сваровски теперь у нас»
2021.12.30 17:25
26
«Спартак» до закрытия зимнего ТО купит Пруцева и Классена, а также продаст одного легионера («СЭ»)
2021.12.24 14:21
17
Журналист Карпов: игрок молодежной сборной России Классен близок к переходу в «Спартак»
2021.12.13 23:54
10
Австрийский клуб выиграл первый трофей за 61 год
4 мая
Чемпион мира Клозе возглавил девятую команду Австрии
2022.06.17 19:55
Лига Европы.«Белененсеш» – последний участник группового этапа
2015.08.28 01:24
1
«Спартак» – о Классене: «Лучший кристалл Сваровски теперь у нас»
2021.12.30 17:25
26
«Спартак» до закрытия зимнего ТО купит Пруцева и Классена, а также продаст одного легионера («СЭ»)
2021.12.24 14:21
17
Журналист Карпов: игрок молодежной сборной России Классен близок к переходу в «Спартак»
2021.12.13 23:54
10
Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Ваттенсом», гол забил не пустивший Россию на ЧМ-2010 Дедич
2020.02.01 20:43
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+