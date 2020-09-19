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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Штурм - Рапид
Штурм - Рапид: обзор матча 19 сентября 2020
Штурм
19.09.2020, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Рапид
52'
Й. Горенц-Станкович
69'
Ю. Демир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штурм - Рапид
87'
Желтая карточка
К. Китагава
Замена
К. Фрайсенбихлер
️️️️
А. Кюн
78'
Замена
Л. Ягер
️️️️
О. Китеишвили
73'
70'
Замена
К. Китагава
️️️️
Э. Кара
69'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Демир
Пас отдал
Э. Кара
Желтая карточка
О. Китеишвили
67'
54'
Замена
Ю. Демир
️️️️
К. Аразе
ГОЛ! 1:0!
Й. Горенц-Станкович
Пас отдал
Я. Яншер
52'
Желтая карточка
С. Хирлендер
47'
29'
Желтая карточка
К. Аразе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
8
Отар Китеишвили
ЦП
25
Сандро Инголич
ЦП
44
Амаду Данте
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
77
Иван Любич
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
9
Беким Балай
ЦФ
30
Андреас Кюн
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Рапид
30
Рихард Штребингер
ВР
30
Филип Стойкович
ЦЗ
12
Лео Граймль
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
21
Деян Любичич
ОП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
21
Деян Петрович
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
36
Кельвин Аразе
ЦФ
9
Эркан Кара
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
8
Тобиас Кох
ОП
18
Филипп Хуспек
ЦП
17
Лукас Ягер
ЦП
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
15
Sebastian Zettl
ЦФ
30
Кевин Фрайсенбихлер
ЦФ
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
15
Срджан Граховац
ЦП
49
Коя Китагава
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
2-5-1-2
28
Зибенхандль
35
Гейрхофер
4
Горенц-Станкович
44
Данте
25
Хирлендер
77
Любич
89
Яншер
25
Инголич
8
Китеишвили
30
Кюн
9
Балай
4-1-3-2
30
Штребингер
12
Граймль
28
Хофманн
31
Ульманн
30
Стойкович
21
Любичич
11
Фонтас
21
Петрович
99
Мург
9
Кара
36
Аразе
8
Китеишвили
17
Ягер
17
Ягер
8
Китеишвили
30
Кюн
30
Фрайсенбихлер
30
Фрайсенбихлер
30
Кюн
9
Кара
49
Китагава
49
Китагава
9
Кара
36
Аразе
22
Демир
22
Демир
36
Аразе
Остались в запасе
Штурм
Рапид
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
15
Sebastian Zettl
ЦФ
8
Тобиас Кох
ОП
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
18
Филипп Хуспек
ЦП
Главный тренер
Хайко Фогель
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
25
Пауль Гартлер
ВР
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
15
Срджан Граховац
ЦП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Остались в запасе
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
15
Sebastian Zettl
ЦФ
8
Тобиас Кох
ОП
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
18
Филипп Хуспек
ЦП
Остались в запасе
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
25
Пауль Гартлер
ВР
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
15
Срджан Граховац
ЦП
Главный тренер
Хайко Фогель
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Штурм - Рапид
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
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