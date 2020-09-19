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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Тироль - ЛАСК
Тироль - ЛАСК: обзор матча 19 сентября 2020
Тироль
19.09.2020, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 2 тур
1 : 1
Завершен
ЛАСК
5'
Н. Фредериксен
39'
М. Рагуц (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тироль - ЛАСК
86'
Замена
М. Эмиль Мадсен
️️️️
Д. Холланд
80'
Замена
Д. Райтер
️️️️
П. Михорль
Замена
J. Naschberger
️️️️
N. Celic
80'
Замена
Р. Смит
️️️️
Н. Фредериксен
68'
Замена
Т. Анселм
️️️️
Z. Dedic
68'
64'
Замена
Л. Гргич
️️️️
А. Грубер
Желтая карточка
Д. Гугганиг
59'
Замена
Ф. Ридер
️️️️
B. Pranter
56'
46'
Замена
А. Андраде
️️️️
Е. Чеберко
39'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Рагуц
Желтая карточка
S. Hager
38'
Желтая карточка
Ф. Освальд
31'
ГОЛ! 1:0!
Н. Фредериксен
Пас отдал
К. Йебоа
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тироль
25
Фердинанд Освальд
ВР
0
S. Hager
ЦЗ
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
23
Давид Шнегг
ЦП
43
Nemanja Celic
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
0
B. Pranter
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
8
Николай Фредериксен
ЦФ
0
Z. Dedic
ЦФ
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
28
Филипп Визингер
ЦЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
36
Рене Реннер
ЦП
18
Хусейн Балич
ЦФ
9
Андреас Грубер
ЦФ
9
Марко Рагуц
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
26
Florian Buchacher
ЦЗ
16
Юлиан Геллес
ЦЗ
8
Ренни Смит
ЦП
33
Флориан Ридер
ЦП
11
Тобиас Анселм
ЦФ
14
J. Naschberger
ЦФ
ЛАСК
36
Томас Гебауэр
ВР
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
16
Андрес Андраде
ЦЗ
8
Лукас Гргич
ЦП
27
Штефан Хаудум
ЦП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
29
Доминик Райтер
ЦП
2-5-3
25
Освальд
0
3
Гугганиг
23
Шнегг
43
6
Пецос
0
21
Рогель
9
Йебоа
0
8
Фредериксен
3-1-3-3
30
Шлагер
28
Визингер
18
Траунер
23
Чеберко
8
Холланд
26
Ранфтль
34
Михорль
36
Реннер
9
Рагуц
9
Грубер
18
Балич
8
Фредериксен
8
Смит
8
Смит
8
Фредериксен
0
11
Анселм
11
Анселм
0
43
14
14
43
0
33
Ридер
33
Ридер
0
9
Грубер
8
Гргич
8
Гргич
9
Грубер
23
Чеберко
16
Андраде
16
Андраде
23
Чеберко
8
Холланд
21
Мадсен
21
Мадсен
8
Холланд
34
Михорль
29
Райтер
29
Райтер
34
Михорль
Остались в запасе
Тироль
ЛАСК
13
B. Ozegovic
ВР
26
Florian Buchacher
ЦЗ
16
Юлиан Геллес
ЦЗ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
36
Томас Гебауэр
ВР
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
27
Штефан Хаудум
ЦП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Остались в запасе
13
B. Ozegovic
ВР
26
Florian Buchacher
ЦЗ
16
Юлиан Геллес
ЦЗ
Остались в запасе
36
Томас Гебауэр
ВР
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
27
Штефан Хаудум
ЦП
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Тироль - ЛАСК
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
Тиволи Ной
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