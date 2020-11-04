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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Тараз - Астана
Тараз - Астана: обзор матча 04 ноября 2020
Тараз
04.11.2020, среда, 14:00
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Астана
33'
С. Ньюадзи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тараз - Астана
Замена
Б. Турысбек
️️️️
С. Ньюадзи
67'
Желтая карточка
С. Ньюадзи
65'
ГОЛ! 1:0!
С. Ньюадзи
33'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тараз
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
33
Деян Больевич
ЛЗ
5
Валерий Каршакевич
ЦЗ
4
Бекзат Шадманов
ЦЗ
20
Максат Амирханов
ПЗ
77
Алишер Сулей
ЛВ
20
Йован Чадженович
ОП
22
Овидиус Вербицкас
ЦП
7
Бауыржан Байтана
АП
0
G. Brkic
ЦФ
17
Серж Ньюадзи
ЦФ
Астана
1
Nenad Eric
ВР
2
Antonio Rukavina
ЦЗ
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
77
Дмитрий Шомко
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
27
Юрий Логвиненко
ЦЗ
16
Рунар Мар Сигурйонссон
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
18
Иван Маевский
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
99
Алексей Щеткин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Тараз
1
Джурахон Бабаханов
ВР
7
Гаврил Кан
ЛВ
95
Аюб Бацуев
ОП
8
Алмас Сапаргалиев
ОП
10
Абзал Таубай
ЦП
15
Бауыржан Турысбек
ЦФ
77
Тони Силва
ЦФ
0
B. Punosevac
ЦФ
8
Sheikhislam Kulakhmetov
ЦФ
22
Madiyar Nuraly
ЦФ
27
Dmitriy Evstigneev
ЦФ
1
Almaz Khamytbekov
ЦФ
Астана
35
Станислав Павлов
ВР
1
Дмитрий Непогодов
ВР
44
Evgeny Postnikov
ЦЗ
13
Станислав Басманов
ЛВ
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
66
Султан Сагнаев
ОП
21
Мади Жакипбаев
ЦП
88
Юрий Перцух
ЦП
81
Рамазан Каримов
ЦФ
4-1-1-2-2
74
Сейсен
33
Больевич
5
Каршакевич
4
Шадманов
20
Амирханов
20
Чадженович
22
Вербицкас
77
Сулей
7
Байтана
17
Ньюадзи
0
3-2-3-1-1
1
77
Шомко
15
Бейсебеков
27
Логвиненко
2
5
Томашевич
16
Мар Сигурйонссон
10
Томасов
18
Маевский
7
Эбонг
99
Щеткин
17
Ньюадзи
15
Турысбек
15
Турысбек
17
Ньюадзи
Остались в запасе
Тараз
Астана
77
Тони Силва
ЦФ
0
B. Punosevac
ЦФ
7
Гаврил Кан
ЛВ
8
Sheikhislam Kulakhmetov
ЦФ
10
Абзал Таубай
ЦП
95
Аюб Бацуев
ОП
22
Madiyar Nuraly
ЦФ
27
Dmitriy Evstigneev
ЦФ
1
Джурахон Бабаханов
ВР
1
Almaz Khamytbekov
ЦФ
8
Алмас Сапаргалиев
ОП
35
Станислав Павлов
ВР
66
Султан Сагнаев
ОП
21
Мади Жакипбаев
ЦП
13
Станислав Басманов
ЛВ
81
Рамазан Каримов
ЦФ
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
1
Дмитрий Непогодов
ВР
44
Evgeny Postnikov
ЦЗ
88
Юрий Перцух
ЦП
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
77
Тони Силва
ЦФ
0
B. Punosevac
ЦФ
7
Гаврил Кан
ЛВ
8
Sheikhislam Kulakhmetov
ЦФ
10
Абзал Таубай
ЦП
95
Аюб Бацуев
ОП
22
Madiyar Nuraly
ЦФ
27
Dmitriy Evstigneev
ЦФ
1
Джурахон Бабаханов
ВР
1
Almaz Khamytbekov
ЦФ
8
Алмас Сапаргалиев
ОП
Остались в запасе
35
Станислав Павлов
ВР
66
Султан Сагнаев
ОП
21
Мади Жакипбаев
ЦП
13
Станислав Басманов
ЛВ
81
Рамазан Каримов
ЦФ
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
1
Дмитрий Непогодов
ВР
44
Evgeny Postnikov
ЦЗ
88
Юрий Перцух
ЦП
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Тараз - Астана
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Тараз
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Батыр
2 : 3
22.10.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Тараз
5 : 0
16.10.2026
Каспий-М
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Тараз
1 : 1
09.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Тараз
3 : 3
11.09.2026
Хан-Тенгри
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Информация о матче
Стадион:
Центральный
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