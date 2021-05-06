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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Минай - Шахтер
Минай - Шахтер: обзор матча 06 мая 2021
Минай
06.05.2021, четверг, 19:00
Украина. Премьер-лига, 25 тур
0 : 4
Завершен
Шахтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Минай - Шахтер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Минай
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Кривбасс
3 : 0
25.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Минай
3 : 2
19.05.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 3
11.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Верес
3 : 1
06.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Минай
2 : 0
27.04.2024
Черноморец
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Информация о матче
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Минай
Шахтер
Премьер-лига Украины: шансы «Шахтера» и «Левого берега» на победу в матче 13-го тура
19 ноября
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«Кривбасс» – «Минай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024
2024.05.25 10:43
«Ворскла» – «Минай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2024
2024.05.11 10:53
«Верес» – «Минай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 мая 2024
2024.05.06 11:46
«Верес» – «Минай»: прогноз на матч 27 тура УПЛ, 6 мая
2024.05.06 09:58
«Минай» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2024
2024.04.22 09:33
Премьер-лига Украины: шансы «Шахтера» и «Левого берега» на победу в матче 13-го тура
19 ноября
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
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