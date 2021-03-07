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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ингулец - Колос
Ингулец - Колос: обзор матча 07 марта 2021
Ингулец
07.03.2021, воскресенье, 20:30
Украина. Премьер-лига, 17 тур
0 : 0
Завершен
Колос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ингулец - Колос
87'
Пенальти не реализован!
П. Ореховский
Замена
И. Шевцов
️️️️
N. Sitchinava
84'
Замена
A. Shchedry
️️️️
I. Kovalenko
77'
Желтая карточка
А. Козак
69'
67'
Замена
A. Ngamba
️️️️
А. Богданов
66'
Замена
О. Ильин
️️️️
В. Чурко
Желтая карточка
Е. Запорожец
59'
59'
Замена
Д. Антюх
️️️️
М. Данфа
25'
Желтая карточка
П. Ореховский
Желтая карточка
I. Kovalenko
15'
3'
Желтая карточка
В. Чурко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ингулец
99
Николай Квасный
ЛЗ
55
Максим Ковалев
ЦЗ
39
Денис Балан
ПЗ
10
Александр Козак
ЛВ
23
Александр Кучеренко
ОП
5
Евгений Запорожец
ЦП
9
Mohamed Salem
ЦФ
0
I. Kovalenko
ЦФ
0
N. Sitchinava
ЦФ
73
Artem Malysh
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Колос
23
Евгений Волынец
ВР
35
Николай Золотов
ЦЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
10
Павел Ореховский
ЦП
14
Вадим Милько
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
13
Vitaly Gavrish
ЦП
80
Мамаду Данфа
ЦП
7
Владимир Лысенко
ЦФ
11
Вячеслав Чурко
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Ингулец
29
Хеннос Асмелаш
ПЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
90
Илья Шевцов
ЦФ
0
A. Semenko
ЦФ
45
A. Shchedry
ЦФ
0
M. Bartulovic
ЦФ
18
Yohana Oscar Mkomola
ЦФ
1
Volodymyr Krynskyi
ЦФ
Колос
12
Владислав Кучерук
ВР
21
Евгений Новак
ЦЗ
5
Александр Черноморец
ЦЗ
9
Алексей Зозуля
ПЗ
97
Олег Ильин
ЦП
38
Alvaro Ngamba
ЦФ
11
Евгений Исаенко
ЦФ
9
Денис Антюх
ЦФ
3-1-1-1-4
99
Квасный
55
Ковалев
39
Балан
23
Кучеренко
5
Запорожец
10
Козак
9
73
0
0
3-5-2
23
Волынец
4
Кравченко
90
Петров
35
Золотов
10
Ореховский
90
Богданов
13
80
Данфа
14
Милько
11
Чурко
7
Лысенко
0
90
Шевцов
90
Шевцов
0
0
45
45
0
90
Богданов
38
38
90
Богданов
11
Чурко
97
Ильин
97
Ильин
11
Чурко
80
Данфа
9
Антюх
9
Антюх
80
Данфа
Остались в запасе
Ингулец
Колос
29
Хеннос Асмелаш
ПЗ
0
A. Semenko
ЦФ
0
M. Bartulovic
ЦФ
18
Yohana Oscar Mkomola
ЦФ
4
Игорь Чайковский
ОП
1
Volodymyr Krynskyi
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
12
Владислав Кучерук
ВР
21
Евгений Новак
ЦЗ
9
Алексей Зозуля
ПЗ
11
Евгений Исаенко
ЦФ
5
Александр Черноморец
ЦЗ
Главный тренер
Руслан Костышин
Остались в запасе
29
Хеннос Асмелаш
ПЗ
0
A. Semenko
ЦФ
0
M. Bartulovic
ЦФ
18
Yohana Oscar Mkomola
ЦФ
4
Игорь Чайковский
ОП
1
Volodymyr Krynskyi
ЦФ
Остались в запасе
12
Владислав Кучерук
ВР
21
Евгений Новак
ЦЗ
9
Алексей Зозуля
ПЗ
11
Евгений Исаенко
ЦФ
5
Александр Черноморец
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Главный тренер
Руслан Костышин
Статистика матча Ингулец - Колос
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ингулец
Украина. Кубок, 1/4 финала
Динамо К
2 : 0
03.03.2026
Ингулец
Украина. Кубок, 1/8 финала
Виктория С
0 : 1
29.10.2025
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ингулец
1 : 4
18.05.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ингулец
2 : 1
12.05.2025
Левый берег
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
- : -
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Колос
1 : 1
10.10.2026
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