Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Львов - Колос
Львов - Колос: обзор матча 20 февраля 2021
Львов
20.02.2021, суббота, 20:30
Украина. Премьер-лига, 15 тур
0 : 2
Завершен
Колос
33'
П. Ореховский
74'
П. Ореховский (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Львов - Колос
88'
Желтая карточка
В. Лысенко
85'
Замена
М. Данфа
️️️️
Д. Антюх
Замена
А. Романчук
️️️️
M. Mihoubi
83'
Желтая карточка
М. Грисьо
79'
78'
Желтая карточка
О. Ильин
78'
Замена
В. Милько
️️️️
А. Богданов
Замена
Y. Zakharkiv
️️️️
A.
77'
75'
Замена
Д. Костышин
️️️️
П. Ореховский
75'
Замена
О. Ильин
️️️️
В. Чурко
74'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
П. Ореховский
Желтая карточка
Н. Ныч
66'
Желтая карточка
Э. Махмутович
64'
Замена
Ф. Сирьяк
️️️️
И. Брикнер
46'
Замена
Н. Ныч
️️️️
D. Semeniv
46'
45'
+5
Желтая карточка
В. Чурко
33'
ГОЛ! 0:1!
П. Ореховский
Пас отдал
А. Богданов
Желтая карточка
A.
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Львов
12
Орест Костик
ВР
45
Владимир Якимец
ЛЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
25
Иван Брикнер
ЦП
5
Рафаэл Сабино
ЦП
9
Артур Ременяк
ПВ
89
Чина
ПВ
99
Maroine Mihoubi
ЦФ
30
Ernest Antwi
ЦФ
19
Ренан Оливейра
ЦФ
10
Alvaro
ЦФ
Колос
23
Евгений Волынец
ВР
21
Евгений Новак
ЦЗ
5
Александр Черноморец
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
10
Павел Ореховский
ЦП
91
Евгений Задоя
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
13
Vitaly Gavrish
ЦП
9
Денис Антюх
ЦФ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
11
Вячеслав Чурко
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Львов
31
Александр Ильющенков
ВР
3
Александр Романчук
ЦЗ
8
Фран Сирьяк
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
11
Максим Грисьо
ПВ
0
Y. Zakharkiv
ЦФ
8
Dmytro Semeniv
ЦФ
15
Назарий Ныч
ЦФ
Колос
12
Владислав Кучерук
ВР
35
Николай Золотов
ЦЗ
9
Алексей Зозуля
ПЗ
80
Мамаду Данфа
ЦП
97
Олег Ильин
ЦП
14
Вадим Милько
ЦП
38
Alvaro Ngamba
ЦФ
11
Евгений Исаенко
ЦФ
8
Денис Костышин
ЦФ
2-2-2-4
12
Костик
45
Якимец
3
Махмутович
25
Брикнер
5
Сабино
9
Ременяк
89
Чина
99
10
19
Оливейра
30
3-4-3
23
Волынец
4
Кравченко
5
Черноморец
21
Новак
91
Задоя
90
Богданов
13
10
Ореховский
11
Чурко
7
Лысенко
9
Антюх
10
0
0
10
8
8
25
Брикнер
8
Сирьяк
8
Сирьяк
25
Брикнер
99
3
Романчук
3
Романчук
99
15
Ныч
15
Ныч
9
Антюх
80
Данфа
80
Данфа
9
Антюх
11
Чурко
97
Ильин
97
Ильин
11
Чурко
90
Богданов
14
Милько
14
Милько
90
Богданов
10
Ореховский
8
Костышин
8
Костышин
10
Ореховский
Остались в запасе
Львов
Колос
31
Александр Ильющенков
ВР
11
Максим Грисьо
ПВ
6
Алексей Довгий
ЦП
12
Владислав Кучерук
ВР
9
Алексей Зозуля
ПЗ
38
Alvaro Ngamba
ЦФ
11
Евгений Исаенко
ЦФ
35
Николай Золотов
ЦЗ
Главный тренер
Руслан Костышин
Остались в запасе
31
Александр Ильющенков
ВР
11
Максим Грисьо
ПВ
6
Алексей Довгий
ЦП
Остались в запасе
12
Владислав Кучерук
ВР
9
Алексей Зозуля
ПЗ
38
Alvaro Ngamba
ЦФ
11
Евгений Исаенко
ЦФ
35
Николай Золотов
ЦЗ
Главный тренер
Руслан Костышин
Статистика матча Львов - Колос
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Львов
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Колос
1 : 0
04.06.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Львов
0 : 2
29.05.2023
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Львов
0 : 1
25.05.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
2 : 0
21.05.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
0 : 2
14.05.2023
Ворскла
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
- : -
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Колос
1 : 1
10.10.2026
Эпицентр
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
Новости команд
Все
Львов
Колос
«Колос» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
УПЛ: шансы «Колоса» и «Харькова» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
«Буковина» – «Колос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Буковины» и «Колоса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Колос» – «Полесье»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Мать запретила эстонскому футболисту играть в украинских клубах
2024.08.07 14:00
2
Экс-вратарь «Уфы» Сарнавский отразил в УПЛ семь пенальти из 11
2020.03.20 23:20
1
Федецкий: «Клуб из Москвы предлагал 2 млн евро. Думали, я раздвину ножки и рвану»
2019.04.09 11:48
54
УПЛ. «Динамо» не смогло обыграть «Зарю», в матче одно удаление
2018.09.16 22:24
1
УПЛ. «Заря» проиграла «Десне», «Мариуполь» и «Львов» сыграли вничью
2018.08.26 21:31
«Колос» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
УПЛ: шансы «Колоса» и «Харькова» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
«Буковина» – «Колос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Буковины» и «Колоса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Колос» – «Полесье»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+