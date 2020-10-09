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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Луки-Энергия - Родина
Луки-Энергия - Родина: обзор матча 09 октября 2020
Луки-Энергия
09.10.2020, пятница, 16:00
Россия. ПФЛ. Группа 2, 10 тур
0 : 1
Завершен
Родина
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