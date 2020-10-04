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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Викинг - Стремсгодсет
Викинг - Стремсгодсет: обзор матча 04 октября 2020
Викинг
04.10.2020, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
2 : 2
Завершен
Стремсгодсет
76'
В. Веватне
90+4'
Я. де Ланлай
54'
Л. Салвесен
74'
Й. Хове
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Викинг - Стремсгодсет
ГОЛ! 2:2!
Я. де Ланлай
Пас отдал
T. HÃ¸iland
90'
+4
89'
Замена
M. Molvadgaard
️️️️
М. Мава
Желтая карточка
T. HÃ¸iland
88'
ГОЛ! 1:2!
В. Веватне
76'
74'
ГОЛ! 0:2!
Й. Хове
Замена
T. HÃ¸iland
️️️️
E. Ãstensen
73'
67'
Желтая карточка
А. Лейфссон
64'
Желтая карточка
K. Tokstad
54'
ГОЛ! 0:1!
Л. Салвесен
25'
Желтая карточка
М. Мава
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Викинг
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
3
Вильяр Веватне
ЦЗ
18
Сондре Бьорсхол
ПЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
8
Джо Белл
ОП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
5
Axel Óskar Andrésson
ЦФ
9
Fredrik TorsteinbÃ¸
ЦФ
16
Even Ãstensen
ЦФ
1
Iven AustbÃ¸
ЦФ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
2
Николас Микельсон
ПЗ
18
Джек Ипалибо
ОП
8
Йохан Хове
ЦП
14
Мозес Мава
ЦФ
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
11
Kristoffer Tokstad
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
8
Сондре Аукленд
АП
34
Kristoffer Paulsen
ЦФ
10
Tommy HÃ¸iland
ЦФ
26
Jefferson De Souza
ЦФ
Стремсгодсет
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
25
Валдимар Тор Ингимундарсон
ЛВ
8
Крешник Красники
ЦП
64
Sebastian Pop
ЦФ
51
Aleksander Biermann Stenseth
ЦФ
58
Simen Hammershaug
ЦФ
9
Marcus Molvadgaard
ЦФ
80
Andreas Rosendal Nyhagen
ЦФ
3-1-1-1-5
5
Хеггхейм
3
Веватне
18
Бьорсхол
8
Белл
29
Ибрахимай
11
Битики
9
11
де Ланлай
1
16
5
2-1-1-5
16
Михра
2
Микельсон
19
Лейфссон
18
Ипалибо
8
Хове
15
Салвесен
23
18
20
Майгаард
11
16
10
10
16
14
Мава
9
9
14
Мава
Остались в запасе
Викинг
Стремсгодсет
34
Kristoffer Paulsen
ЦФ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
26
Jefferson De Souza
ЦФ
8
Сондре Аукленд
АП
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
1
Арилд Остбю
ВР
Главный тренер
Къелл Йоневрет
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
25
Валдимар Тор Ингимундарсон
ЛВ
8
Крешник Красники
ЦП
64
Sebastian Pop
ЦФ
51
Aleksander Biermann Stenseth
ЦФ
58
Simen Hammershaug
ЦФ
80
Andreas Rosendal Nyhagen
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Остались в запасе
34
Kristoffer Paulsen
ЦФ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
26
Jefferson De Souza
ЦФ
8
Сондре Аукленд
АП
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
1
Арилд Остбю
ВР
Остались в запасе
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
25
Валдимар Тор Ингимундарсон
ЛВ
8
Крешник Красники
ЦП
64
Sebastian Pop
ЦФ
51
Aleksander Biermann Stenseth
ЦФ
58
Simen Hammershaug
ЦФ
80
Andreas Rosendal Nyhagen
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Статистика матча Викинг - Стремсгодсет
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Викинг
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
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Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Информация о матче
Стадион:
Викинг
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