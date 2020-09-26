Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Мольде - Сандефьорд
Мольде - Сандефьорд: обзор матча 26 сентября 2020
Мольде
26.09.2020, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
0 : 1
Завершен
Сандефьорд
6'
М. Валес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мольде - Сандефьорд
Желтая карточка
Э. Хестад
90'
87'
Замена
E. Palsson
️️️️
E. Valles
84'
Желтая карточка
E. Valles
77'
Замена
Х. Сингх
️️️️
Б. Вембангомо
Замена
М. Болли
️️️️
Э. Хуссэйн
77'
69'
Замена
В. Куртович
️️️️
R.
68'
Замена
Э. Бренден
️️️️
Д. Вега
Желтая карточка
Ш. Синюан
66'
59'
Желтая карточка
М. Валес
Замена
Э. Хестад
️️️️
О. Брюнхильдсен
56'
Замена
М. Эйкрем
️️️️
Т. Кристенсен
56'
Замена
Ф. Эушнес
️️️️
М. Эллингсен
56'
Желтая карточка
М. Эллингсен
34'
Желтая карточка
О. Брюнхильдсен
29'
Желтая карточка
К. Хауген
24'
6'
ГОЛ! 0:1!
М. Валес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
1
Андреас Линде
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
6
Мартин Эллингсен
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
90
Леке Джеймс
ЦФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Сандефьорд
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
3
Марк Валес
ЦП
15
Дейвер Вега
ЦП
1
Jacob Storevik
ЦФ
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
10
Rufo
ЦФ
7
Viðar Ari Jónsson
ЦФ
4
Enric Valles
ЦФ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Мольде
1
Алекс Кранинкс
ВР
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
14
Матис Болли
ЛВ
14
Фредрик Эушнес
ОП
23
Магнус Эйкрем
АП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
5
Эйрик Хестад
ПВ
23
Эрик Андерсен
ПВ
9
Маттиас Мострем
ЦФ
Сандефьорд
2
Матс Хаакенстад
ПЗ
99
Кристоффер Хансен
ЛВ
19
Вильям Куртович
ОП
15
Эрик Бренден
ЦП
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
24
Хармит Сингх
ЦП
99
Jesper Granlund
ЦФ
2
Lars Grorud
ЦФ
6
Emil Palsson
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Линде
15
Бьорнбак
18
Синюан
6
Эллингсен
28
Хауген
27
Хольмгрен-Педерсен
10
Кристенсен
8
Хуссэйн
17
Брюнхильдсен
90
Джеймс
10
Омойджуанфо
1-2-5
5
Вембангомо
3
Валес
15
Вега
7
5
4
3
4
8
Хуссэйн
14
Болли
14
Болли
8
Хуссэйн
17
Брюнхильдсен
5
Хестад
5
Хестад
17
Брюнхильдсен
6
Эллингсен
14
Эушнес
14
Эушнес
6
Эллингсен
10
Кристенсен
23
Эйкрем
23
Эйкрем
10
Кристенсен
15
Вега
15
Бренден
15
Бренден
15
Вега
10
19
Куртович
19
Куртович
10
4
6
6
4
5
Вембангомо
24
Сингх
24
Сингх
5
Вембангомо
Остались в запасе
Мольде
Сандефьорд
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
23
Эрик Андерсен
ПВ
1
Алекс Кранинкс
ВР
9
Маттиас Мострем
ЦФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
99
Jesper Granlund
ЦФ
2
Lars Grorud
ЦФ
2
Матс Хаакенстад
ПЗ
99
Кристоффер Хансен
ЛВ
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
23
Эрик Андерсен
ПВ
1
Алекс Кранинкс
ВР
9
Маттиас Мострем
ЦФ
Остались в запасе
99
Jesper Granlund
ЦФ
2
Lars Grorud
ЦФ
2
Матс Хаакенстад
ПЗ
99
Кристоффер Хансен
ЛВ
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Мольде - Сандефьорд
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Информация о матче
Стадион:
Акер Стэдион
Новости команд
Все
Мольде
Сандефьорд
Лига конференций. «Панатинаикос» без Лодыгина победил «Фиорентину» и другие результаты
2025.03.07 08:28
Сетка плей-офф Лиги конференций – от 1/8 до финала
2025.02.21 17:00
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
2025.02.21 16:29
1
Все участники 1/8 финала Лиги конференций
2025.02.21 01:45
Лукаку перестал быть самым молодым автором гола в еврокубках
2025.02.14 09:08
Лига конференций. «Панатинаикос» без Лодыгина победил «Фиорентину» и другие результаты
2025.03.07 08:28
Сетка плей-офф Лиги конференций – от 1/8 до финала
2025.02.21 17:00
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
2025.02.21 16:29
1
Все участники 1/8 финала Лиги конференций
2025.02.21 01:45
Лукаку перестал быть самым молодым автором гола в еврокубках
2025.02.14 09:08
Форвард «Русенборга» – о своем голе в девятку дальним ударом: «Член – в правую руку, телефон – в левую. Собираюсь получить удовольствие»
2024.04.02 20:56
2
В матче чемпионата Норвегии игрок в течение 13 минут забил в свои и чужие ворота
2021.06.12 16:58
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+