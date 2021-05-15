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Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Вердер
Аугсбург - Вердер: обзор матча 15 мая 2021
Аугсбург
15.05.2021, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
2 : 0
Завершен
Вердер
57'
Р. Хедира
89'
Д. Калиджиури (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Вердер
Замена
М. Грегоритч
️️️️
А. Хан
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
Н. Мойсандер
Желтая карточка
А. Хан
90'
+2
90'
+1
Замена
П. Эррас
️️️️
М. Эггештайн
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Калиджиури
89'
81'
Замена
Ю. Осако
️️️️
Л. Биттенкурт
Замена
А. Финнбогасон
️️️️
Ф. Нидерлехнер
75'
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
М. Рихтер
71'
Замена
Л. Бенеш
️️️️
Я. Моравек
71'
Желтая карточка
М. Рихтер
65'
ГОЛ! 1:0!
Р. Хедира
57'
56'
Замена
М. Фридль
️️️️
О. Топрак
56'
Замена
М. Рашица
️️️️
Д. Зелке
49'
Вторая желтая
К. Гросс
Желтая карточка
Р. Гикевич
45'
+1
42'
Желтая карточка
К. Гросс
Красная карточка
Р. Варгас
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
57
Иаго
ЛЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
8
Рани Хедира
ОП
30
Ян Моравек
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
5
Марко Рихтер
ПВ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
9
Дави Зелке
ЦФ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
4
Патрик Эррас
ОП
8
Кевин Мевальд
ЦП
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
10
Юя Осако
ЦФ
4-1-1-3-1
12
Гикевич
57
Иаго
39
Оксфорд
6
Гаувелеув
20
Гумни
8
Хедира
30
Моравек
11
Варгас
28
Хан
5
Рихтер
7
Нидерлехнер
4-1-1-1-3
1
Павленка
23
Гебре Селасси
4
Мойсандер
21
Топрак
6
Аугустинссон
36
Гросс
8
Эггештайн
32
Биттенкурт
9
Сарджент
10
Фуллкруг
9
Зелке
30
Моравек
8
Бенеш
8
Бенеш
30
Моравек
5
Рихтер
20
Калиджиури
20
Калиджиури
5
Рихтер
28
Хан
11
Грегоритч
11
Грегоритч
28
Хан
7
Нидерлехнер
27
Финнбогасон
27
Финнбогасон
7
Нидерлехнер
9
Зелке
7
Рашица
7
Рашица
9
Зелке
21
Топрак
32
Фридль
32
Фридль
21
Топрак
8
Эггештайн
4
Эррас
4
Эррас
8
Эггештайн
32
Биттенкурт
10
Осако
10
Осако
32
Биттенкурт
Остались в запасе
Аугсбург
Вердер
40
Томаш Коубек
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
Главный тренер
Хайко Херрлих
16
Михаэль Цеттерер
ВР
27
Феликс Агу
ПЗ
8
Кевин Мевальд
ЦП
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Остались в запасе
40
Томаш Коубек
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
Остались в запасе
16
Михаэль Цеттерер
ВР
27
Феликс Агу
ПЗ
8
Кевин Мевальд
ЦП
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
Главный тренер
Хайко Херрлих
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Статистика матча Аугсбург - Вердер
3
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
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