Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Майнц
Кельн - Майнц: обзор матча 11 апреля 2021
Кельн
11.04.2021, воскресенье, 19:00
Германия. Бундеслига, 28 тур
2 : 3
Завершен
Майнц
43'
О. Дуда (П)
61'
Э. Скири
11'
Ж. Бутьюс
65'
К. Онисиво
90+2'
Л. Баррейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Майнц
90'
+7
Замена
А. Хак
️️️️
Л. Баррейро
90'
+2
ГОЛ! 2:3!
Л. Баррейро
Пас отдал
Ф. Мвене
79'
Замена
Д. Латца
️️️️
Ж. Бутьюс
79'
Замена
Р. Квайсон
️️️️
К. Онисиво
Замена
С. Борнау
️️️️
Х. Мере
78'
Замена
Т. Арокодаре
️️️️
С. Андерссон
76'
Замена
Э. Реджбечай
️️️️
О. Дуда
69'
65'
ГОЛ! 2:2!
К. Онисиво
Пас отдал
Ж. Бутьюс
ГОЛ! 2:1!
Э. Скири
Пас отдал
Й. Хектор
61'
55'
Замена
А. Салаи
️️️️
Ж. Буркардт
Замена
И. Якобс
️️️️
К. Эхизибуе
46'
Замена
Я. Хорн
️️️️
Н. Каттербах
46'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
О. Дуда
43'
42'
Желтая карточка
Ф. Мвене
Желтая карточка
Н. Каттербах
34'
Желтая карточка
О. Дуда
22'
11'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Бутьюс
Пас отдал
Л. Баррейро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
6
Эйе Скири
ОП
8
Ондрей Дуда
АП
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
13
Мусса Ниахате
ЦЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Кельн
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
6
Салих Озкан
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
24
Доминик Дрекслер
АП
7
Макс Майер
АП
99
Толу Арокодаре
ЦФ
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
25
Пьер Кунде
ЦП
46
Данни Латца
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
19
Робин Квайсон
ЦФ
19
Роберт Глатцель
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
3-3-2-1
1
Хорн
14
Хектор
22
Мере
5
Чикош
3
Каттербах
6
Скири
3
Эхизибуе
11
Кайнц
8
Дуда
20
Андерссон
3-2-2-1-2
27
Центнер
16
Белл
13
Ниахате
6
Сент-Джуст
2
Мвене
21
Да Коста
18
Баррейро
31
Кор
14
Бутьюс
9
Онисиво
9
Буркардт
3
Каттербах
38
Хорн
38
Хорн
3
Каттербах
22
Мере
33
Борнау
33
Борнау
22
Мере
8
Дуда
37
Реджбечай
37
Реджбечай
8
Дуда
3
Эхизибуе
4
Якобс
4
Якобс
3
Эхизибуе
20
Андерссон
99
Арокодаре
99
Арокодаре
20
Андерссон
18
Баррейро
42
Хак
42
Хак
18
Баррейро
14
Бутьюс
46
Латца
46
Латца
14
Бутьюс
9
Онисиво
19
Квайсон
19
Квайсон
9
Онисиво
9
Буркардт
11
Салаи
11
Салаи
9
Буркардт
Остались в запасе
Кельн
Майнц
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
6
Салих Озкан
ЦП
24
Доминик Дрекслер
АП
7
Макс Майер
АП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
1
Финн Дамен
ВР
25
Пьер Кунде
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
19
Роберт Глатцель
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Остались в запасе
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
6
Салих Озкан
ЦП
24
Доминик Дрекслер
АП
7
Макс Майер
АП
Остались в запасе
1
Финн Дамен
ВР
25
Пьер Кунде
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
19
Роберт Глатцель
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Бо Свенссон
Статистика матча Кельн - Майнц
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Рейн Энерги
Новости команд
Все
Кельн
Майнц
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига. «Бавария» не смогла обыграть «Кельн» (1:1), потеряв Кейна и Олисе
21 ноября
1
Обладатель «Золотого мяча» Кейн получил травму
20 ноября
1
«Бавария» – «Кeльн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Бундеслига. «Бавария» не смогла обыграть «Кельн» (1:1), потеряв Кейна и Олисе
21 ноября
1
Обладатель «Золотого мяча» Кейн получил травму
20 ноября
1
«Бавария» – «Кeльн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Баварии» и «Кельна» на победу в матче 10 тура
19 ноября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+