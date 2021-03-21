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Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Аугсбург
Фрайбург - Аугсбург: обзор матча 21 марта 2021
Фрайбург
21.03.2021, воскресенье, 20:00
Германия. Бундеслига, 26 тур
2 : 0
Завершен
Аугсбург
51'
Р. Салаи
79'
Ф. Линхарт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Аугсбург
Желтая карточка
Э. Демирович
90'
+4
84'
Желтая карточка
Д. Гаувелеув
Замена
Д. Хайнц
️️️️
Р. Салаи
81'
Замена
Я. Хаберер
️️️️
В. Грифо
81'
Замена
К. Шлоттербек
️️️️
М. Гульде
81'
80'
Замена
М. Педерсен
️️️️
Р. Гумни
80'
Замена
Ф. Нидерлехнер
️️️️
Р. Хедира
ГОЛ! 2:0!
Ф. Линхарт
79'
Желтая карточка
К. Гюнтер
76'
Желтая карточка
Н. Хефлер
74'
Замена
Д. Шмид
️️️️
Л. Кюблер
73'
61'
Замена
К. Груэсо
️️️️
Т. Штробль
61'
Замена
Р. Варгас
️️️️
Л. Бенеш
Замена
Э. Демирович
️️️️
Г. Тил
56'
ГОЛ! 1:0!
Р. Салаи
Пас отдал
К. Гюнтер
51'
Желтая карточка
Г. Тил
46'
Желтая карточка
Б. Сантамария
45'
+1
Желтая карточка
М. Гульде
29'
Желтая карточка
Ф. Линхарт
23'
15'
Желтая карточка
Ф. Удуохай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
27
Николас Хефлер
ОП
20
Гус Тил
АП
7
Роланд Салаи
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
5
Тобиас Штробль
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
28
Андре Хан
ПВ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
14
Янник Кайтель
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
11
Карлос Груэсо
ЦП
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
4-2-3-1
21
Мюллер
30
Гюнтер
5
Гульде
3
Линхарт
17
Кюблер
7
Сантамария
27
Хефлер
32
Грифо
20
Тил
7
Салаи
9
Хелер
4-2-1-3
12
Гикевич
20
Гумни
2
Удуохай
6
Гаувелеув
32
Фрамбергер
8
Хедира
5
Штробль
8
Бенеш
20
Калиджиури
28
Хан
5
Рихтер
5
Гульде
13
Шлоттербек
13
Шлоттербек
5
Гульде
7
Салаи
3
Хайнц
3
Хайнц
7
Салаи
17
Кюблер
7
Шмид
7
Шмид
17
Кюблер
32
Грифо
19
Хаберер
19
Хаберер
32
Грифо
20
Тил
9
Демирович
9
Демирович
20
Тил
20
Гумни
22
Педерсен
22
Педерсен
20
Гумни
5
Штробль
11
Груэсо
11
Груэсо
5
Штробль
8
Бенеш
11
Варгас
11
Варгас
8
Бенеш
8
Хедира
7
Нидерлехнер
7
Нидерлехнер
8
Хедира
Остались в запасе
Фрайбург
Аугсбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
14
Янник Кайтель
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
40
Томаш Коубек
ВР
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Остались в запасе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
14
Янник Кайтель
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
Остались в запасе
40
Томаш Коубек
ВР
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Хайко Херрлих
Статистика матча Фрайбург - Аугсбург
7
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
7
2
Матчи команд
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
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