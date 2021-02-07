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Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Айнтрахт
Хоффенхайм - Айнтрахт: обзор матча 07 февраля 2021
Хоффенхайм
07.02.2021, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
1 : 3
Завершен
Айнтрахт
47'
И. Бебу
15'
Ф. Костич
62'
Э. Н'Дика
64'
А. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Айнтрахт
89'
Замена
Ш. Илсанкер
️️️️
А. Силва
88'
Желтая карточка
Тута
84'
Замена
А. Туре
️️️️
Э. Дурм
83'
Замена
С. Цубер
️️️️
Д. Камада
Замена
М. Даббур
️️️️
С. Пош
83'
73'
Замена
С. Роде
️️️️
А. Юнес
73'
Замена
Л. Йович
️️️️
М. Хасебе
Замена
Ф. Гриллич
️️️️
Д. Самассеку
70'
64'
ГОЛ! 1:3!
А. Силва
Пас отдал
Ф. Костич
62'
ГОЛ! 1:2!
Э. Н'Дика
Пас отдал
Ф. Костич
56'
Желтая карточка
А. Юнес
ГОЛ! 1:1!
И. Бебу
Пас отдал
А. Крамарич
47'
Замена
И. Бебу
️️️️
К. Баумгартнер
46'
Замена
П. Кадержабек
️️️️
М. Гачинович
46'
43'
Желтая карточка
М. Хинтереггер
15'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Костич
Пас отдал
А. Юнес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
24
Марко Йон
ЛП
18
Диадай Самассеку
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
8
Мият Гачинович
АП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
3
Тута
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
97
Джибриль Соу
ЦП
18
Даичи Камада
АП
8
Амин Юнес
АП
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
6
Мелайро Богард
ОП
27
Флориан Гриллич
ОП
9
Ильяс Бебу
ПВ
9
Мунас Даббур
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
Айнтрахт
15
Маркус Шуберт
ВР
6
Алмами Туре
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
9
Лука Йович
ЦФ
70
Айдин Хрустич
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Бауманн
26
Ричардс
7
Фогт
4
Пош
18
Самассеку
24
Йон
13
Руди
8
Гачинович
14
Баумгартнер
27
Крамарич
19
Бельфодиль
3-2-1-3-1
1
Трапп
3
Тута
13
Хинтереггер
26
Н'Дика
37
Дурм
20
Хасебе
97
Соу
18
Камада
8
Юнес
18
Костич
19
Силва
14
Баумгартнер
9
Бебу
9
Бебу
14
Баумгартнер
8
Гачинович
3
Кадержабек
3
Кадержабек
8
Гачинович
18
Самассеку
27
Гриллич
27
Гриллич
18
Самассеку
4
Пош
9
Даббур
9
Даббур
4
Пош
37
Дурм
6
Туре
6
Туре
37
Дурм
18
Камада
7
Цубер
7
Цубер
18
Камада
19
Силва
31
Илсанкер
31
Илсанкер
19
Силва
8
Юнес
17
Роде
17
Роде
8
Юнес
20
Хасебе
9
Йович
9
Йович
20
Хасебе
Остались в запасе
Хоффенхайм
Айнтрахт
6
Мелайро Богард
ОП
20
Филипп Пентке
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
22
Саркис Адамян
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
15
Маркус Шуберт
ВР
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
25
Аймен Баркок
АП
70
Айдин Хрустич
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
6
Мелайро Богард
ОП
20
Филипп Пентке
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
22
Саркис Адамян
ЦФ
Остались в запасе
15
Маркус Шуберт
ВР
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
25
Аймен Баркок
АП
70
Айдин Хрустич
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Хоффенхайм - Айнтрахт
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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