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Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Герта
Айнтрахт - Герта: обзор матча 30 января 2021
Айнтрахт
30.01.2021, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
3 : 1
Завершен
Герта
68'
А. Силва
85'
М. Хинтереггер
90+5'
А. Силва (П)
66'
К. Пентек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Герта
ГОЛ с пенальти! 3:1!
А. Силва
90'
+5
89'
Замена
Э. Левен
️️️️
Л. Тусар
89'
Замена
Д. Нганкам
️️️️
М. Кунья
89'
Замена
В. Дарида
️️️️
С. Аскасибар
88'
Желтая карточка
К. Пентек
ГОЛ! 2:1!
М. Хинтереггер
Пас отдал
А. Туре
85'
Замена
А. Хрустич
️️️️
Д. Камада
82'
77'
Замена
М. Леки
️️️️
Д. Лукебакио
Замена
С. Роде
️️️️
М. Хасебе
76'
ГОЛ! 1:1!
А. Силва
Пас отдал
Ф. Костич
68'
66'
ГОЛ! 0:1!
К. Пентек
Пас отдал
М. Кунья
Замена
Л. Йович
️️️️
А. Баркок
62'
Замена
А. Туре
️️️️
А. Юнес
62'
60'
Желтая карточка
Д. Торунарига
46'
Замена
М. Миттельштадт
️️️️
Л. Нец
37'
Желтая карточка
Л. Тусар
Желтая карточка
Тута
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
3
Тута
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
97
Джибриль Соу
ЦП
18
Даичи Камада
АП
25
Аймен Баркок
АП
8
Амин Юнес
АП
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Айнтрахт
23
Элиас Берднер
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
17
Себастьян Роде
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
70
Айдин Хрустич
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
Герта
1
Александер Шволов
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
23
Эдуард Левен
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
24
Джессик Нганкам
ЦФ
4-1-3-2
1
Трапп
20
Хасебе
13
Хинтереггер
26
Н'Дика
3
Тута
97
Соу
18
Костич
8
Юнес
25
Баркок
19
Силва
18
Камада
4-1-2-1-2
22
Ярстейн
24
Клюнтер
33
Торунарига
4
Штарк
25
Нец
29
Тусар
6
Гендузи
25
Аскасибар
14
Лукебакио
10
Кунья
9
Пентек
8
Юнес
6
Туре
6
Туре
8
Юнес
20
Хасебе
17
Роде
17
Роде
20
Хасебе
18
Камада
70
Хрустич
70
Хрустич
18
Камада
25
Баркок
9
Йович
9
Йович
25
Баркок
25
Нец
7
Миттельштадт
7
Миттельштадт
25
Нец
14
Лукебакио
7
Леки
7
Леки
14
Лукебакио
29
Тусар
23
Левен
23
Левен
29
Тусар
25
Аскасибар
16
Дарида
16
Дарида
25
Аскасибар
10
Кунья
24
Нганкам
24
Нганкам
10
Кунья
Остались в запасе
Айнтрахт
Герта
23
Элиас Берднер
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
1
Александер Шволов
ВР
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
23
Элиас Берднер
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
Остались в запасе
1
Александер Шволов
ВР
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Айнтрахт - Герта
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
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