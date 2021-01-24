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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Бавария
Шальке-04 - Бавария: обзор матча 24 января 2021
Шальке-04
24.01.2021, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
0 : 4
Завершен
Бавария
33'
Т. Мюллер
54'
Р. Левандовски
88'
Т. Мюллер
90'
Д. Алаба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Бавария
90'
ГОЛ! 0:4!
Д. Алаба
88'
ГОЛ! 0:3!
Т. Мюллер
Пас отдал
Й. Киммих
84'
Желтая карточка
Д. Боатенг
Желтая карточка
М. Настасич
80'
80'
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
Р. Левандовски
Замена
А. Шепф
️️️️
А. Арит
72'
68'
Замена
Л. Эрнандес
️️️️
А. Дэвис
64'
Замена
Д. Мусиала
️️️️
С. Гнабри
64'
Замена
К. Коман
️️️️
Л. Сане
54'
ГОЛ! 0:2!
Р. Левандовски
Пас отдал
Й. Киммих
33'
ГОЛ! 0:1!
Т. Мюллер
Пас отдал
Й. Киммих
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
8
Тимо Беккер
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
77
Амин Арит
АП
9
Мэттью Хопп
ЦФ
14
Бенито Раман
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гросс
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Шальке-04
34
Михаэль Лангер
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
8
Омар Маскарель
ОП
70
Джан Боздоган
ЦП
18
Алессандро Шепф
ЦП
10
Нассим Буджеллаб
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
Бавария
1
Александр Нюбель
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
21
Кингсли Коман
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
10
Джамал Мусиала
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Ферманн
5
Очипка
5
Кабак
22
Настасич
8
Беккер
21
Стамбули
8
Сердар
77
Арит
13
Ут
14
Раман
9
Хопп
4-1-1-2-2
1
Нойер
17
Боатенг
25
Зюле
5
Алаба
19
Дэвис
6
Киммих
27
Горецка
7
Гнабри
10
Сане
9
Левандовски
13
Мюллер
77
Арит
18
Шепф
18
Шепф
77
Арит
7
Гнабри
10
Мусиала
10
Мусиала
7
Гнабри
19
Дэвис
21
Эрнандес
21
Эрнандес
19
Дэвис
10
Сане
21
Коман
21
Коман
10
Сане
9
Левандовски
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
9
Левандовски
Остались в запасе
Шальке-04
Бавария
8
Омар Маскарель
ОП
12
Малик Тиав
ЦЗ
70
Джан Боздоган
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
34
Михаэль Лангер
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
10
Нассим Буджеллаб
ЦП
Главный тренер
Кристиан Гросс
21
Марк Рока
ОП
1
Александр Нюбель
ВР
28
Бенжамен Павар
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
8
Омар Маскарель
ОП
12
Малик Тиав
ЦЗ
70
Джан Боздоган
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
34
Михаэль Лангер
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
10
Нассим Буджеллаб
ЦП
Остались в запасе
21
Марк Рока
ОП
1
Александр Нюбель
ВР
28
Бенжамен Павар
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
Главный тренер
Кристиан Гросс
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Шальке-04 - Бавария
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
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