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Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Кельн
Шальке-04 - Кельн: обзор матча 20 января 2021
Шальке-04
20.01.2021, среда, 20:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
1 : 2
Завершен
Кельн
31'
Р. Чикош
90+3'
Я. Тильманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Кельн
90'
+3
ГОЛ! 0:2!
Я. Тильманн
Пас отдал
Э. Реджбечай
89'
Желтая карточка
Я. Хорн
Желтая карточка
Н. Буджеллаб
89'
88'
Замена
Т. Арокодаре
️️️️
Д. Дрекслер
88'
Замена
Я. Тильманн
️️️️
Э. Скири
81'
Замена
С. Озкан
️️️️
Й. Хектор
72'
Замена
Э. Реджбечай
️️️️
К. Эхизибуе
Замена
Б. Очипка
️️️️
С. Колашинац
72'
Замена
Н. Буджеллаб
️️️️
Б. Раман
72'
Замена
О. Маскарель
️️️️
М. Настасич
71'
Желтая карточка
Б. Стамбули
49'
46'
Замена
Н. Каттербах
️️️️
Р. Чикош
31'
ГОЛ! 0:1!
Р. Чикош
Пас отдал
Д. Дрекслер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
8
Тимо Беккер
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
77
Амин Арит
АП
14
Бенито Раман
ЦФ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гросс
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
38
Яннес Хорн
ЛЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
6
Сава-Арангел Кестич
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
8
Ондрей Дуда
АП
24
Доминик Дрекслер
АП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Шальке-04
1
Фредерик Реннов
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
8
Омар Маскарель
ОП
70
Джан Боздоган
ЦП
10
Нассим Буджеллаб
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Кельн
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
6
Салих Озкан
ЦП
29
Ян Тильманн
ПВ
99
Толу Арокодаре
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Ферманн
23
Колашинац
5
Кабак
22
Настасич
8
Беккер
21
Стамбули
8
Сердар
77
Арит
13
Ут
9
Хопп
14
Раман
3-3-2
1
Хорн
5
Чикош
33
Борнау
6
Кестич
3
Эхизибуе
6
Скири
38
Хорн
8
Дуда
24
Дрекслер
22
Настасич
8
Маскарель
8
Маскарель
22
Настасич
23
Колашинац
5
Очипка
5
Очипка
23
Колашинац
14
Раман
10
Буджеллаб
10
Буджеллаб
14
Раман
5
Чикош
3
Каттербах
3
Каттербах
5
Чикош
6
Скири
29
Тильманн
29
Тильманн
6
Скири
24
Дрекслер
99
Арокодаре
99
Арокодаре
24
Дрекслер
3
Эхизибуе
37
Реджбечай
37
Реджбечай
3
Эхизибуе
14
Хектор
6
Озкан
6
Озкан
14
Хектор
Остались в запасе
Шальке-04
Кельн
12
Малик Тиав
ЦЗ
70
Джан Боздоган
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
1
Фредерик Реннов
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гросс
22
Бенно Шмитц
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
12
Малик Тиав
ЦЗ
70
Джан Боздоган
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
1
Фредерик Реннов
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Остались в запасе
22
Бенно Шмитц
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гросс
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Шальке-04 - Кельн
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
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