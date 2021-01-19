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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Хоффенхайм
Герта - Хоффенхайм: обзор матча 19 января 2021
Герта
19.01.2021, вторник, 22:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
0 : 3
Завершен
Хоффенхайм
33'
С. Руди
68'
А. Крамарич
88'
А. Крамарич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Хоффенхайм
90'
Замена
С. Адамян
️️️️
А. Крамарич
88'
ГОЛ! 0:3!
А. Крамарич
88'
Замена
М. Богард
️️️️
К. Баумгартнер
Замена
Д. Редан
️️️️
К. Пентек
72'
68'
ГОЛ! 0:2!
А. Крамарич
Пас отдал
Д. Самассеку
Желтая карточка
Д. Лукебакио
66'
60'
Замена
И. Бебу
️️️️
М. Даббур
60'
Замена
Х. Нордтвейт
️️️️
К. Фогт
Замена
Л. Нец
️️️️
М. Миттельштадт
60'
Замена
Д. Лукебакио
️️️️
В. Дарида
60'
Замена
Д. Зеефуик
️️️️
П. Пекарик
46'
33'
ГОЛ! 0:1!
С. Руди
Пас отдал
К. Баумгартнер
25'
Желтая карточка
М. Гачинович
Пенальти не реализован!
К. Пентек
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Александер Шволов
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
16
Владимир Дарида
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
24
Марко Йон
ЛП
18
Диадай Самассеку
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
8
Мият Гачинович
АП
9
Мунас Даббур
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
7
Мэтью Леки
ПВ
10
Дишон Редан
ЦФ
24
Джессик Нганкам
ЦФ
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
6
Макс Гешвилль
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
6
Мелайро Богард
ОП
9
Ильяс Бебу
ПВ
22
Саркис Адамян
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
4-1-2-3
1
Шволов
7
Миттельштадт
4
Штарк
15
Альдрете
22
Пекарик
29
Тусар
16
Дарида
6
Гендузи
9
Пентек
9
Кордоба
10
Кунья
3-1-2-2-2
1
Бауманн
7
Фогт
4
Нуху
4
Пош
18
Самассеку
13
Руди
24
Йон
14
Баумгартнер
8
Гачинович
27
Крамарич
9
Даббур
7
Миттельштадт
25
Нец
25
Нец
7
Миттельштадт
9
Пентек
10
Редан
10
Редан
9
Пентек
22
Пекарик
42
Зеефуик
42
Зеефуик
22
Пекарик
16
Дарида
14
Лукебакио
14
Лукебакио
16
Дарида
9
Даббур
9
Бебу
9
Бебу
9
Даббур
14
Баумгартнер
6
Богард
6
Богард
14
Баумгартнер
7
Фогт
6
Нордтвейт
6
Нордтвейт
7
Фогт
27
Крамарич
22
Адамян
22
Адамян
27
Крамарич
Остались в запасе
Герта
Хоффенхайм
7
Мэтью Леки
ПВ
22
Руне Ярстейн
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
24
Джессик Нганкам
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
6
Макс Гешвилль
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
20
Филипп Пентке
ВР
30
Джошуа Бренет
ПЗ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
7
Мэтью Леки
ПВ
22
Руне Ярстейн
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
24
Джессик Нганкам
ЦФ
Остались в запасе
6
Макс Гешвилль
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
20
Филипп Пентке
ВР
30
Джошуа Бренет
ПЗ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Герта - Хоффенхайм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
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