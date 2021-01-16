Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Аугсбург
Вердер - Аугсбург: обзор матча 16 января 2021
Вердер
16.01.2021, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
2 : 0
Завершен
Аугсбург
84'
Т. Гебре Селасси
87'
Ф. Агу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Аугсбург
Замена
И. Груев
️️️️
Д. Сарджент
90'
+2
Замена
М. Рашица
️️️️
К. Мевальд
90'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Агу
Пас отдал
Р. Шмид
87'
87'
Замена
М. Грегоритч
️️️️
Р. Оксфорд
ГОЛ! 1:0!
Т. Гебре Селасси
84'
74'
Замена
Н. Саренрен-Баце
️️️️
Р. Варгас
Замена
Р. Шмид
️️️️
Д. Зелке
72'
58'
Замена
️️️️
Д. Калиджиури
58'
Замена
Ф. Нидерлехнер
️️️️
А. Финнбогасон
32'
Желтая карточка
Д. Калиджиури
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
8
Кевин Мевальд
ЦП
9
Дави Зелке
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
8
Рани Хедира
ОП
11
Карлос Груэсо
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Вердер
1
Стефанос Капино
ВР
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
4
Илия Груев
ОП
10
Романо Шмид
АП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
7
Милот Рашица
ПВ
19
Тахит Чон
ПВ
18
Эрен Динкчи
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
23
Тим Цивейя
ЦП
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
20
Феликс Гетце
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
3-2-3-2
1
Павленка
13
Велькович
21
Топрак
32
Фридль
27
Агу
23
Гебре Селасси
8
Мбом
8
Эггештайн
8
Мевальд
9
Сарджент
9
Зелке
4-1-1-3-1
12
Гикевич
20
Гумни
2
Удуохай
6
Гаувелеув
22
Педерсен
8
Хедира
11
Груэсо
20
Калиджиури
28
Хан
11
Варгас
27
Финнбогасон
9
Сарджент
4
Груев
4
Груев
9
Сарджент
8
Мевальд
7
Рашица
7
Рашица
8
Мевальд
9
Зелке
10
Шмид
10
Шмид
9
Зелке
11
Варгас
37
Саренрен-Баце
37
Саренрен-Баце
11
Варгас
39
Оксфорд
39
Оксфорд
27
Финнбогасон
7
Нидерлехнер
7
Нидерлехнер
27
Финнбогасон
Оксфорд
11
Грегоритч
11
Грегоритч
Оксфорд
Остались в запасе
Вердер
Аугсбург
18
Эрен Динкчи
ЦФ
32
Леонардо Биттенкурт
АП
19
Тахит Чон
ПВ
1
Стефанос Капино
ВР
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
23
Тим Цивейя
ЦП
40
Томаш Коубек
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
20
Феликс Гетце
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Остались в запасе
18
Эрен Динкчи
ЦФ
32
Леонардо Биттенкурт
АП
19
Тахит Чон
ПВ
1
Стефанос Капино
ВР
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
10
Юя Осако
ЦФ
Остались в запасе
23
Тим Цивейя
ЦП
40
Томаш Коубек
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
20
Феликс Гетце
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Главный тренер
Хайко Херрлих
Статистика матча Вердер - Аугсбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Везерстадион
Новости команд
Все
Вердер
Аугсбург
«Вердер» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Гамбурга» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Вердер» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Гамбурга» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+