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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Шальке-04
Герта - Шальке-04: обзор матча 02 января 2021
Герта
02.01.2021, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
3 : 0
Завершен
Шальке-04
36'
М. Гендузи
53'
Д. Кордоба
80'
К. Пентек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Шальке-04
Замена
М. Миттельштадт
️️️️
Д. Лукебакио
87'
Замена
Л. Нец
️️️️
М. Платтенхардт
87'
Замена
Д. Нганкам
️️️️
М. Кунья
82'
Замена
Д. Зеефуик
️️️️
П. Пекарик
82'
ГОЛ! 3:0!
К. Пентек
Пас отдал
В. Дарида
80'
Замена
К. Пентек
️️️️
Д. Кордоба
78'
68'
Замена
Д. Боздоган
️️️️
С. Скрыбски
58'
Желтая карточка
О. Маскарель
58'
Замена
Т. Беккер
️️️️
О. Маскарель
58'
Замена
С. Скрыбски
️️️️
А. Арит
ГОЛ! 2:0!
Д. Кордоба
Пас отдал
В. Дарида
53'
Желтая карточка
М. Гендузи
51'
ГОЛ! 1:0!
М. Гендузи
36'
Желтая карточка
Л. Тусар
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Александер Шволов
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
8
Омар Маскарель
ОП
21
Бенджамин Стамбули
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
77
Амин Арит
АП
9
Мэттью Хопп
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гросс
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
10
Дишон Редан
ЦФ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
24
Джессик Нганкам
ЦФ
Шальке-04
1
Фредерик Реннов
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
8
Тимо Беккер
ЦЗ
70
Джан Боздоган
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
7
Стивен Скрыбски
ПВ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Шволов
21
Платтенхардт
4
Штарк
15
Альдрете
22
Пекарик
29
Тусар
6
Гендузи
16
Дарида
14
Лукебакио
10
Кунья
9
Кордоба
3-2-2-1-2
1
Ферманн
22
Настасич
5
Кабак
5
Очипка
8
Маскарель
21
Стамбули
18
Шепф
8
Сердар
77
Арит
13
Ут
9
Хопп
21
Платтенхардт
25
Нец
25
Нец
21
Платтенхардт
14
Лукебакио
7
Миттельштадт
7
Миттельштадт
14
Лукебакио
22
Пекарик
42
Зеефуик
42
Зеефуик
22
Пекарик
9
Кордоба
9
Пентек
9
Пентек
9
Кордоба
10
Кунья
24
Нганкам
24
Нганкам
10
Кунья
Скрыбски
70
Боздоган
70
Боздоган
Скрыбски
77
Арит
7
Скрыбски
7
Скрыбски
77
Арит
8
Маскарель
8
Беккер
8
Беккер
8
Маскарель
Остались в запасе
Герта
Шальке-04
10
Дишон Редан
ЦФ
22
Руне Ярстейн
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
12
Малик Тиав
ЦЗ
22
Левент Мерджан
АП
1
Фредерик Реннов
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гросс
Остались в запасе
10
Дишон Редан
ЦФ
22
Руне Ярстейн
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
Остались в запасе
12
Малик Тиав
ЦЗ
22
Левент Мерджан
АП
1
Фредерик Реннов
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Кристиан Гросс
Статистика матча Герта - Шальке-04
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
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