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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Унион
Герта - Унион: обзор матча 04 декабря 2020
Герта
04.12.2020, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
3 : 1
Завершен
Унион
51'
П. Пекарик
74'
К. Пентек
77'
К. Пентек
20'
Т. Авонийи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Унион
Замена
Д. Зеефуик
️️️️
П. Пекарик
90'
+2
Замена
М. Леки
️️️️
М. Кунья
90'
+2
Замена
М. Миттельштадт
️️️️
Д. Лукебакио
85'
Желтая карточка
М. Кунья
84'
83'
Замена
Ш. Бекер
️️️️
Ю. Рюэрсон
82'
Замена
С. Тойхерт
️️️️
Г. Премель
78'
Замена
М. Бюлтер
️️️️
К. Триммель
ГОЛ! 3:1!
К. Пентек
77'
77'
Замена
Н. Гисельман
️️️️
К. Ленц
ГОЛ! 2:1!
К. Пентек
Пас отдал
Я. Дилросун
74'
64'
Желтая карточка
К. Ленц
54'
Замена
С. Грисбек
️️️️
Т. Авонийи
52'
Желтая карточка
Ю. Рюэрсон
ГОЛ! 1:1!
П. Пекарик
51'
Замена
Я. Дилросун
️️️️
Л. Тусар
46'
Замена
К. Пентек
️️️️
В. Дарида
46'
36'
Желтая карточка
К. Триммель
23'
Красная карточка
Р. Андрих
20'
ГОЛ! 0:1!
Т. Авонийи
Пас отдал
М. Ингвартсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Александер Шволов
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Унион
16
Андреас Люте
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
21
Гриша Премель
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
23
Эдуард Левен
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
24
Джессик Нганкам
ЦФ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Унион
1
Лорис Кариус
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
5
Кэита Эндо
ЛВ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
13
Себастьян Грисбек
ОП
3
Акакий Гогиа
ПВ
23
Шеральдо Бекер
ПВ
20
Тим Мацеевски
ЦФ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Шволов
28
Боята
33
Торунарига
4
Штарк
21
Платтенхардт
29
Тусар
22
Пекарик
6
Гендузи
16
Дарида
14
Лукебакио
10
Кунья
3-2-2-3
16
Люте
26
Рюэрсон
31
Кнохе
5
Фридрих
28
Триммель
3
Ленц
21
Премель
8
Андрих
14
Авонийи
10
Крузе
7
Ингвартсен
14
Лукебакио
7
Миттельштадт
7
Миттельштадт
14
Лукебакио
10
Кунья
7
Леки
7
Леки
10
Кунья
29
Тусар
24
Дилросун
24
Дилросун
29
Тусар
22
Пекарик
42
Зеефуик
42
Зеефуик
22
Пекарик
16
Дарида
9
Пентек
9
Пентек
16
Дарида
3
Ленц
17
Гисельман
17
Гисельман
3
Ленц
14
Авонийи
13
Грисбек
13
Грисбек
14
Авонийи
28
Триммель
30
Бюлтер
30
Бюлтер
28
Триммель
26
Рюэрсон
23
Бекер
23
Бекер
26
Рюэрсон
21
Премель
36
Тойхерт
36
Тойхерт
21
Премель
Остались в запасе
Герта
Унион
22
Руне Ярстейн
ВР
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
23
Эдуард Левен
ЦП
24
Джессик Нганкам
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
3
Акакий Гогиа
ПВ
5
Кэита Эндо
ЛВ
20
Тим Мацеевски
ЦФ
1
Лорис Кариус
ВР
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
22
Руне Ярстейн
ВР
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
23
Эдуард Левен
ЦП
24
Джессик Нганкам
ЦФ
Остались в запасе
3
Акакий Гогиа
ПВ
5
Кэита Эндо
ЛВ
20
Тим Мацеевски
ЦФ
1
Лорис Кариус
ВР
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Герта - Унион
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
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