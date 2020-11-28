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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Фрайбург
Аугсбург - Фрайбург: обзор матча 28 ноября 2020
Аугсбург
28.11.2020, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Фрайбург
80'
Р. Варгас
64'
В. Грифо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Фрайбург
83'
Замена
Д. Хайнц
️️️️
М. Гульде
Замена
К. Груэсо
️️️️
Ф. Нидерлехнер
82'
ГОЛ! 1:1!
Р. Варгас
Пас отдал
М. Рихтер
80'
Замена
М. Грегоритч
️️️️
Р. Хедира
73'
Желтая карточка
Ф. Удуохай
67'
64'
ГОЛ! 0:1!
В. Грифо
Пас отдал
Н. Хефлер
58'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
Э. Демирович
Замена
М. Рихтер
️️️️
Р. Гумни
46'
Желтая карточка
Р. Гумни
24'
Желтая карточка
Д. Калиджиури
20'
7'
Желтая карточка
Э. Демирович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
57
Иаго
ЛЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
8
Рани Хедира
ОП
5
Тобиас Штробль
ОП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
28
Андре Хан
ПВ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
7
Батист Сантамария
ОП
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
25
Лукас Петков
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
11
Карло Бухалфа
ОП
20
Лино Темпельман
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
20
Гус Тил
АП
11
У Ен Чон
ПВ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
4-2-3-1
12
Гикевич
57
Иаго
6
Гаувелеув
2
Удуохай
20
Гумни
8
Хедира
5
Штробль
11
Варгас
20
Калиджиури
28
Хан
7
Нидерлехнер
3-4-1-2
21
Мюллер
5
Гульде
13
Шлоттербек
3
Линхарт
7
Шмид
27
Хефлер
7
Сантамария
30
Гюнтер
32
Грифо
9
Хелер
9
Демирович
20
Гумни
5
Рихтер
5
Рихтер
20
Гумни
7
Нидерлехнер
11
Груэсо
11
Груэсо
7
Нидерлехнер
8
Хедира
11
Грегоритч
11
Грегоритч
8
Хедира
5
Гульде
3
Хайнц
3
Хайнц
5
Гульде
9
Демирович
18
Петерсен
18
Петерсен
9
Демирович
Остались в запасе
Аугсбург
Фрайбург
25
Лукас Петков
ПВ
40
Томаш Коубек
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
Главный тренер
Хайко Херрлих
11
Карло Бухалфа
ОП
11
У Ен Чон
ПВ
32
Бенжамин Уфофф
ВР
20
Лино Темпельман
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
20
Гус Тил
АП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
25
Лукас Петков
ПВ
40
Томаш Коубек
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
Остались в запасе
11
Карло Бухалфа
ОП
11
У Ен Чон
ПВ
32
Бенжамин Уфофф
ВР
20
Лино Темпельман
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
20
Гус Тил
АП
Главный тренер
Хайко Херрлих
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Аугсбург - Фрайбург
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
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