Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Герта
РБ Лейпциг - Герта: обзор матча 24 октября 2020
РБ Лейпциг
24.10.2020, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Герта
11'
Д. Упамекано
77'
М. Забитцер (П)
8'
Д. Кордоба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Герта
90'
+2
Желтая карточка
Д. Нганкам
Замена
И. Конате
️️️️
К. Кампль
90'
89'
Замена
Э. Левен
️️️️
В. Дарида
84'
Замена
Д. Нганкам
️️️️
М. Миттельштадт
84'
Замена
Я. Дилросун
️️️️
Д. Лукебакио
84'
Замена
К. Пентек
️️️️
Д. Кордоба
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Забитцер
77'
Замена
М. Забитцер
️️️️
Н. Мукиэле
69'
Замена
Д. Ольмо
️️️️
Д. Клюйверт
65'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
Э. Форсберг
65'
50'
Вторая желтая
Д. Зеефуик
Желтая карточка
Д. Упамекано
48'
47'
Желтая карточка
Д. Зеефуик
46'
Замена
Д. Зеефуик
️️️️
П. Пекарик
17'
Желтая карточка
Л. Тусар
ГОЛ! 1:1!
Д. Упамекано
Пас отдал
А. Серлот
11'
8'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кордоба
Пас отдал
Д. Лукебакио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
44
Кевин Кампль
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Герта
1
Александер Шволов
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
16
Владимир Дарида
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
10
Матеус Кунья
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
РБ Лейпциг
1
Хосеп Мартинес
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
5
Эрик Мартель
ОП
20
Марсель Забитцер
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
20
Йоша Вос
АП
20
Дани Ольмо
АП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
23
Эдуард Левен
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
24
Джессик Нганкам
ЦФ
3-2-1-2-2
25
Гулачи
20
Мукиэле
4
Орбан
2
Упамекано
17
Анхелиньо
39
Хенрикс
44
Кампль
10
Форсберг
19
Клюйверт
9
Серлот
28
Нкунку
3-3-1-1-2
1
Шволов
28
Боята
15
Альдрете
4
Штарк
22
Пекарик
29
Тусар
7
Миттельштадт
16
Дарида
14
Лукебакио
9
Кордоба
10
Кунья
44
Кампль
16
Конате
16
Конате
44
Кампль
20
Мукиэле
20
Забитцер
20
Забитцер
20
Мукиэле
19
Клюйверт
20
Ольмо
20
Ольмо
19
Клюйверт
10
Форсберг
15
Поульсен
15
Поульсен
10
Форсберг
22
Пекарик
42
Зеефуик
42
Зеефуик
22
Пекарик
14
Лукебакио
24
Дилросун
24
Дилросун
14
Лукебакио
16
Дарида
23
Левен
23
Левен
16
Дарида
9
Кордоба
9
Пентек
9
Пентек
9
Кордоба
7
Миттельштадт
24
Нганкам
24
Нганкам
7
Миттельштадт
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Герта
5
Эрик Мартель
ОП
10
Лазар Самарджич
АП
1
Хосеп Мартинес
ВР
20
Йоша Вос
АП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
7
Мэтью Леки
ПВ
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
5
Эрик Мартель
ОП
10
Лазар Самарджич
АП
1
Хосеп Мартинес
ВР
20
Йоша Вос
АП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Остались в запасе
7
Мэтью Леки
ПВ
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча РБ Лейпциг - Герта
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
Новости команд
Все
РБ Лейпциг
Герта
«РБ Лейпциг» – «Ланс» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 11:03
Лига чемпионов: шансы «РБ Лейпциг» и «Ланса» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:39
«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
21 ноября
4
Бундеслига: шансы «Униона» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«РБ Лейпциг» – «Ланс» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 11:03
Лига чемпионов: шансы «РБ Лейпциг» и «Ланса» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:39
«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
21 ноября
4
Бундеслига: шансы «Униона» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
Сын известного российского хоккеиста перешел в «Интер Майами»
11 сентября
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
31 августа
1
При трансфере российского игрока «Динамо» в немецкий клуб возникли вопросы с регистрацией
2 марта
«Герта» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 10 февраля 2026 с коэффициентом 1.67
9 февраля
Хоккеист Ковальчук отправил сына в знаменитый немецкий футбольный клуб
2025.11.22 14:54
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+