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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Шальке-04
РБ Лейпциг - Шальке-04: обзор матча 03 октября 2020
РБ Лейпциг
03.10.2020, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
4 : 0
Завершен
Шальке-04
31'
Д. Боздоган (АГ)
35'
Анхелиньо
45+2'
В. Орбан
80'
М. Хальстенберг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Шальке-04
90'
+1
Желтая карточка
В. Ибишевич
Желтая карточка
А. Серлот
84'
Замена
Л. Самарджич
️️️️
Д. Ольмо
83'
Замена
Й. Вос
️️️️
Анхелиньо
83'
ГОЛ с пенальти! 4:0!
М. Хальстенберг
80'
79'
Желтая карточка
М. Настасич
Замена
Б. Хенрикс
️️️️
К. Кампль
76'
Замена
Л. Клостерманн
️️️️
Д. Упамекано
71'
Замена
А. Серлот
️️️️
Э. Форсберг
71'
64'
Желтая карточка
С. Сане
46'
Замена
В. Ибишевич
️️️️
Г. Пасьенса
46'
Замена
Ф. Реннов
️️️️
Р. Ферманн
ГОЛ! 3:0!
В. Орбан
Пас отдал
М. Хальстенберг
45'
+2
ГОЛ! 2:0!
Анхелиньо
Пас отдал
К. Нкунку
35'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Боздоган
31'
22'
Замена
Д. Боздоган
️️️️
С. Сердар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
21
Амаду Айдара
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
8
Омар Маскарель
ОП
21
Бенджамин Стамбули
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
РБ Лейпциг
33
Филипп Чаунер
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
10
Лазар Самарджич
АП
20
Йоша Вос
АП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
Шальке-04
1
Фредерик Реннов
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
70
Джан Боздоган
ЦП
10
Нассим Буджеллаб
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
7
Стивен Скрыбски
ПВ
14
Бенито Раман
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
3-2-2-2-1
25
Гулачи
17
Анхелиньо
2
Упамекано
4
Орбан
23
Хальстенберг
20
Мукиэле
21
Айдара
44
Кампль
10
Форсберг
20
Ольмо
28
Нкунку
3-2-3-2
1
Ферманн
22
Настасич
26
Сане
5
Очипка
8
Маскарель
21
Стамбули
18
Шепф
8
Сердар
6
Бенталеб
13
Ут
9
Пасьенса
20
Ольмо
10
Самарджич
10
Самарджич
20
Ольмо
17
Анхелиньо
20
Вос
20
Вос
17
Анхелиньо
2
Упамекано
16
Клостерманн
16
Клостерманн
2
Упамекано
44
Кампль
39
Хенрикс
39
Хенрикс
44
Кампль
10
Форсберг
9
Серлот
9
Серлот
10
Форсберг
8
Сердар
70
Боздоган
70
Боздоган
8
Сердар
1
Ферманн
1
Реннов
1
Реннов
1
Ферманн
9
Пасьенса
11
Ибишевич
11
Ибишевич
9
Пасьенса
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Шальке-04
33
Филипп Чаунер
ВР
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
7
Стивен Скрыбски
ПВ
14
Бенито Раман
ЦФ
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
10
Нассим Буджеллаб
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
33
Филипп Чаунер
ВР
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Остались в запасе
7
Стивен Скрыбски
ПВ
14
Бенито Раман
ЦФ
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
10
Нассим Буджеллаб
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча РБ Лейпциг - Шальке-04
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Бадштюбнер
(Виндсбах)
Стадион:
Ред Булл Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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