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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Айнтрахт
Герта - Айнтрахт: обзор матча 25 сентября 2020
Герта
25.09.2020, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
1 : 3
Завершен
Айнтрахт
78'
М. Хинтереггер (АГ)
30'
А. Силва (П)
37'
Б. Дост
71'
С. Роде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Айнтрахт
90'
Желтая карточка
Ш. Илсанкер
85'
Замена
А. Баркок
️️️️
А. Силва
85'
Замена
Д. Соу
️️️️
С. Роде
84'
Желтая карточка
Д. Камада
Замена
Д. Редан
️️️️
Д. Лукебакио
83'
Желтая карточка
Д. Боята
78'
ГОЛ в свои ворота! 1:3!
М. Хинтереггер
78'
Желтая карточка
М. Кунья
72'
71'
ГОЛ! 0:3!
С. Роде
Пас отдал
Д. Камада
Замена
М. Платтенхардт
️️️️
А. Майер
66'
66'
Замена
Р. Ахе
️️️️
А. Туре
66'
Замена
Д. Да Коста
️️️️
Б. Дост
56'
Желтая карточка
А. Туре
47'
Желтая карточка
С. Роде
Замена
Д. Кордоба
️️️️
К. Пентек
46'
Замена
А. Майер
️️️️
В. Дарида
46'
Замена
Д. Зеефуик
️️️️
П. Пекарик
46'
37'
ГОЛ! 0:2!
Б. Дост
Пас отдал
Д. Камада
Желтая карточка
Л. Тусар
35'
30'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Силва
15'
Замена
С. Цубер
️️️️
Ф. Костич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Александер Шволов
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
16
Владимир Дарида
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
17
Себастьян Роде
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
18
Даичи Камада
АП
19
Андре Силва
ЦФ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
10
Арне Майер
ОП
10
Дишон Редан
ЦФ
24
Джессик Нганкам
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
3
Тута
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
97
Джибриль Соу
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
9
Рагнар Ахе
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Шволов
4
Штарк
28
Боята
33
Торунарига
7
Миттельштадт
29
Тусар
22
Пекарик
16
Дарида
14
Лукебакио
10
Кунья
9
Пентек
4-2-2-2
1
Трапп
6
Туре
19
Абрахам
13
Хинтереггер
20
Хасебе
17
Роде
31
Илсанкер
18
Камада
18
Костич
12
Дост
19
Силва
16
Дарида
10
Майер
10
Майер
16
Дарида
22
Пекарик
42
Зеефуик
42
Зеефуик
22
Пекарик
14
Лукебакио
10
Редан
10
Редан
14
Лукебакио
Майер
21
Платтенхардт
21
Платтенхардт
Майер
9
Пентек
9
Кордоба
9
Кордоба
9
Пентек
12
Дост
21
Да Коста
21
Да Коста
12
Дост
18
Костич
7
Цубер
7
Цубер
18
Костич
17
Роде
97
Соу
97
Соу
17
Роде
19
Силва
25
Баркок
25
Баркок
19
Силва
6
Туре
9
Ахе
9
Ахе
6
Туре
Остались в запасе
Герта
Айнтрахт
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
22
Руне Ярстейн
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
24
Джессик Нганкам
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
1
Фредерик Реннов
ВР
3
Тута
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
22
Руне Ярстейн
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
24
Джессик Нганкам
ЦФ
Остались в запасе
1
Фредерик Реннов
ВР
3
Тута
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Герта - Айнтрахт
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Бастиан Данкерт
(Росток)
Стадион:
Олимпиаштадион
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