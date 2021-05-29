Введите ваш ник на сайте

Опава - Виктория

29.05.2021, Суббота, 18:00 мск Чехия. Синот Лига, 34 тур Опава - Виктория
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
1 тур
21 августа, пятница 19:00 Виктория 3:1 Опава
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
21 тур
16 февраля, воскресенье 16:30 Опава 0:3 Виктория
7 тур
25 августа, воскресенье 17:30 Виктория 4:0 Опава
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
22 тур
25 февраля, понедельник 20:00 Опава 1:2 Виктория
8 тур
15 сентября, суббота 20:00 Виктория 1:0 Опава
...
  • Читайте нас: 