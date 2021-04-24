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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Динамо - Яблонец
Динамо - Яблонец: обзор матча 24 апреля 2021
Динамо
24.04.2021, суббота, 15:00
Чехия. Синот Лига, 29 тур
0 : 2
Завершен
Яблонец
17'
М. Долежал
42'
М. Долежал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Яблонец
90'
+1
Замена
R. Hruby
️️️️
М. Кратохвил
90'
+1
Замена
Я. Храмоста
️️️️
М. Долежал
87'
Замена
Т. Хюбшман
️️️️
В. Йовович
82'
Желтая карточка
М. Кратохвил
Замена
️️️️
П. Цавош
82'
79'
Желтая карточка
И. Шранц
78'
Замена
Т. Смейкал
️️️️
Д. Плестил
Замена
Д. Диоп
️️️️
M. Mrsic
63'
Замена
K. Meszaros
️️️️
J. Vais
46'
42'
ГОЛ! 0:2!
М. Долежал
34'
Желтая карточка
Я. Зелены
Желтая карточка
П. Цавош
19'
17'
ГОЛ! 0:1!
М. Долежал
Пас отдал
М. Кратохвил
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
42
Войтех Ворел
ВР
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
5
P. Novak
ЦЗ
0
P. Javorek
ЦП
0
M. Mrsic
ЦП
8
Патрик Цавош
ЦП
3
Martin Králik
ЦФ
11
Marko Alvir
ЦФ
0
J. Vais
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Яблонец
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
16
Ян Кроб
ЦЗ
8
Владимир Йовович
ЛВ
23
Давид Штепанек
ЦП
27
Милош Кратохвил
ЦП
27
Войцех Кубишта
ЦП
7
Доминик Плестил
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
15
Мартин Долежал
ЦФ
1
Ян Гануш
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Динамо
40
Максим Таловеров
ЦЗ
10
Филип Гавелка
ЦП
0
J. Kladrubsky
ЦП
9
Матей Валента
АП
77
Даме Диоп
ЦФ
0
K. Meszaros
ЦФ
33
Jaroslav Drobný
ЦФ
Яблонец
4
Якуб Мартинец
ЦЗ
39
Jakub Podaný
ЦЗ
8
R. Hruby
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
24
Томаш Смейкал
ПП
19
Ян Храмоста
ЦФ
30
Властимил Хрубы
ЦФ
3-3-4
42
Ворел
12
Чолич
5
Гавел
5
0
0
8
Цавош
3
11
Бранднер
0
11
2-5-1-3
30
Зелены
16
Кроб
23
Штепанек
27
Кубишта
7
Плестил
7
Поважанец
27
Кратохвил
8
Йовович
26
Шранц
1
Гануш
15
Долежал
0
77
Диоп
77
Диоп
0
0
0
0
0
7
Плестил
24
Смейкал
24
Смейкал
7
Плестил
27
Кратохвил
8
8
27
Кратохвил
8
Йовович
3
Хюбшман
3
Хюбшман
8
Йовович
15
Долежал
19
Храмоста
19
Храмоста
15
Долежал
Остались в запасе
Динамо
Яблонец
9
Матей Валента
АП
40
Максим Таловеров
ЦЗ
10
Филип Гавелка
ЦП
0
J. Kladrubsky
ЦП
33
Jaroslav Drobný
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
4
Якуб Мартинец
ЦЗ
39
Jakub Podaný
ЦЗ
30
Властимил Хрубы
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Остались в запасе
9
Матей Валента
АП
40
Максим Таловеров
ЦЗ
10
Филип Гавелка
ЦП
0
J. Kladrubsky
ЦП
33
Jaroslav Drobný
ЦФ
Остались в запасе
4
Якуб Мартинец
ЦЗ
39
Jakub Podaný
ЦЗ
30
Властимил Хрубы
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Главный тренер
Зденко Фртала
Статистика матча Динамо - Яблонец
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Информация о матче
Стадион:
Стрелецкий остров
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