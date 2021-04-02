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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Богемианс 1905 - Яблонец
Богемианс 1905 - Яблонец: обзор матча 02 апреля 2021
Богемианс 1905
02.04.2021, пятница, 19:00
Чехия. Синот Лига, 25 тур
0 : 0
Завершен
Яблонец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Богемианс 1905 - Яблонец
90'
+4
Желтая карточка
Я. Кроб
90'
+1
Желтая карточка
R. Hruby
90'
Замена
R. Hruby
️️️️
М. Кратохвил
Замена
Т. Шумахер
️️️️
J. Vondra
89'
Замена
I. Keita
️️️️
T. Necid
89'
77'
Замена
Т. Хюбшман
️️️️
И. Шранц
Замена
P. Osmancik
️️️️
Д. Пушкач
73'
72'
Замена
Д. Плестил
️️️️
В. Йовович
Желтая карточка
Д. Пушкач
67'
Замена
D. Bartek
️️️️
А. Ваничек
63'
Желтая карточка
П. Хронек
61'
9'
Желтая карточка
П. Хайтль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Богемианс 1905
18
Jiří Bederka
ЦЗ
16
M. Dostal
ЦЗ
4
J. Jindrisek
ЦЗ
15
Петр Хронек
ЦП
16
Daniel Kostl
ЦП
16
Роман Квет
ЦП
30
Давид Пушкач
ЦП
22
Jan Vondra
ЦФ
89
Patrik Le Giang
ЦФ
10
Антонин Ваничек
ЦФ
37
TomÃ¡s Necid
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Яблонец
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
16
Ян Кроб
ЦЗ
28
Патрик Хайтль
ПЗ
8
Владимир Йовович
ЛВ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
27
Милош Кратохвил
ЦП
27
Войцех Кубишта
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
15
Мартин Долежал
ЦФ
1
Ян Гануш
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Богемианс 1905
0
D. Krch
ЦЗ
33
Тилль Шумахер
ЦЗ
12
Pavel Osmancik
ЦЗ
0
D. Bartek
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
18
Ibrahim Keita
ЦФ
Яблонец
39
Jakub Podaný
ЦЗ
8
R. Hruby
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
7
Доминик Плестил
ЦП
23
Давид Штепанек
ЦП
19
Ян Храмоста
ЦФ
30
Властимил Хрубы
ЦФ
3-4-4
18
16
4
15
Хронек
16
Квет
30
Пушкач
16
22
37
10
Ваничек
89
3-3-2-3
28
Хайтль
16
Кроб
30
Зелены
27
Кратохвил
27
Кубишта
7
Поважанец
8
Йовович
11
Пиларж
26
Шранц
1
Гануш
15
Долежал
22
33
Шумахер
33
Шумахер
22
30
Пушкач
12
12
30
Пушкач
10
Ваничек
0
0
10
Ваничек
37
18
18
37
27
Кратохвил
8
8
27
Кратохвил
26
Шранц
3
Хюбшман
3
Хюбшман
26
Шранц
8
Йовович
7
Плестил
7
Плестил
8
Йовович
Остались в запасе
Богемианс 1905
Яблонец
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
0
D. Krch
ЦЗ
88
Владислав Левин
ЦП
Главный тренер
Мирослав Кубик
39
Jakub Podaný
ЦЗ
23
Давид Штепанек
ЦП
19
Ян Храмоста
ЦФ
30
Властимил Хрубы
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Остались в запасе
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
0
D. Krch
ЦЗ
88
Владислав Левин
ЦП
Остались в запасе
39
Jakub Podaný
ЦЗ
23
Давид Штепанек
ЦП
19
Ян Храмоста
ЦФ
30
Властимил Хрубы
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Главный тренер
Зденко Фртала
Статистика матча Богемианс 1905 - Яблонец
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Информация о матче
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