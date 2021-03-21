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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Динамо - Спарта
Динамо - Спарта: обзор матча 21 марта 2021
Динамо
21.03.2021, воскресенье, 18:00
Чехия. Синот Лига, 24 тур
0 : 0
Завершен
Спарта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Спарта
Замена
️️️️
П. Бранднер
90'
+2
Замена
J. Vais
️️️️
M. Mrsic
90'
+1
83'
Замена
М. Травник
️️️️
Б. Докал
Замена
M. Alvir
️️️️
K. Meszaros
77'
70'
Замена
А. Карабец
️️️️
С. Плавсич
Желтая карточка
Д. Диоп
49'
44'
Желтая карточка
Ф. Ницэ
29'
Замена
А. Виндхейм
️️️️
Л. Козак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
5
P. Novak
ЦЗ
40
Максим Таловеров
ЦЗ
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
0
M. Mrsic
ЦП
8
Патрик Цавош
ЦП
0
P. Javorek
ЦП
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
77
Даме Диоп
ЦФ
33
Jaroslav Drobný
ЦФ
0
K. Meszaros
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Спарта
1
Флориан Ницэ
ВР
28
Томаш Виснер
ЦЗ
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Динамо
0
J. Kladrubsky
ЦП
9
Матей Валента
АП
30
Jakub Kousal
ЦФ
61
Daniel Kerl
ЦФ
11
Marko Alvir
ЦФ
0
J. Vais
ЦФ
8
Lukas Janosik
ЦФ
Спарта
29
Милан Хеча
ВР
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
9
Адам Карабец
ЦП
10
Филип Соучек
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
42
Ondřej Novotný
ЦФ
3-3-5
5
40
Таловеров
5
Гавел
0
8
Цавош
0
77
Диоп
11
Бранднер
0
33
25
4-4-2
1
Ницэ
33
Челустка
17
Ганцко
23
Ганоушек
28
Виснер
95
Плавсич
8
Павелка
9
Докал
7
Крейчи
10
Гложек
18
Козак
0
11
11
0
0
0
0
0
18
Козак
32
Виндхейм
32
Виндхейм
18
Козак
95
Плавсич
9
Карабец
9
Карабец
95
Плавсич
9
Докал
10
Травник
10
Травник
9
Докал
Остались в запасе
Динамо
Спарта
30
Jakub Kousal
ЦФ
61
Daniel Kerl
ЦФ
9
Матей Валента
АП
8
Lukas Janosik
ЦФ
0
J. Kladrubsky
ЦП
Главный тренер
Мартин Возабал
61
Михал Сачек
ПЗ
42
Ondřej Novotný
ЦФ
29
Милан Хеча
ВР
10
Филип Соучек
ЦП
Главный тренер
Вацлав Котал
Остались в запасе
30
Jakub Kousal
ЦФ
61
Daniel Kerl
ЦФ
9
Матей Валента
АП
8
Lukas Janosik
ЦФ
0
J. Kladrubsky
ЦП
Остались в запасе
61
Михал Сачек
ПЗ
42
Ondřej Novotný
ЦФ
29
Милан Хеча
ВР
10
Филип Соучек
ЦП
Главный тренер
Мартин Возабал
Главный тренер
Вацлав Котал
Статистика матча Динамо - Спарта
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Информация о матче
Стадион:
Стрелецкий остров
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