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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Богемианс 1905 - Динамо
Богемианс 1905 - Динамо: обзор матча 27 февраля 2021
Богемианс 1905
27.02.2021, суббота, 18:00
Чехия. Синот Лига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Динамо
72'
D. Bartek
79'
Б. Чолич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Богемианс 1905 - Динамо
Замена
I. Keita
️️️️
П. Хронек
86'
Замена
V. Novak
️️️️
D. Krch
86'
Желтая карточка
J. Jindrisek
83'
Замена
Д. Пушкач
️️️️
T. Necid
80'
79'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Б. Чолич
Желтая карточка
D. Bartek
76'
76'
Замена
M. Mrsic
️️️️
М. Таловеров
ГОЛ! 1:0!
D. Bartek
72'
68'
Замена
J. Vais
️️️️
P. Javorek
Замена
D. Bartek
️️️️
А. Ваничек
46'
Замена
M. Dostal
️️️️
М. Пулькраб
46'
36'
Желтая карточка
Л. Гавел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Богемианс 1905
18
Jiří Bederka
ЦЗ
29
L. Hulka
ЦЗ
4
J. Jindrisek
ЦЗ
0
D. Krch
ЦЗ
15
Петр Хронек
ЦП
16
Роман Квет
ЦП
22
Jan Vondra
ЦФ
10
Антонин Ваничек
ЦФ
89
Patrik Le Giang
ЦФ
10
Матей Пулькраб
ЦФ
37
TomÃ¡s Necid
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Динамо
42
Войтех Ворел
ВР
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
40
Максим Таловеров
ЦЗ
0
P. Javorek
ЦП
10
Филип Гавелка
ЦП
9
Матей Валента
АП
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
3
Martin Králik
ЦФ
11
Marko Alvir
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Богемианс 1905
16
M. Dostal
ЦЗ
0
D. Bartek
ЦП
16
Daniel Kostl
ЦП
30
Давид Пушкач
ЦП
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
18
Ibrahim Keita
ЦФ
Динамо
5
P. Novak
ЦЗ
8
Патрик Цавош
ЦП
0
M. Mrsic
ЦП
0
J. Vais
ЦФ
8
Lukas Janosik
ЦФ
0
K. Meszaros
ЦФ
33
Jaroslav Drobný
ЦФ
4-2-5
18
4
0
29
15
Хронек
16
Квет
10
Ваничек
37
10
Пулькраб
89
22
3-2-1-4
42
Ворел
12
Чолич
5
Гавел
40
Таловеров
0
10
Гавелка
9
Валента
11
Бранднер
11
3
25
0
11
11
0
10
Пулькраб
16
16
10
Пулькраб
10
Ваничек
0
0
10
Ваничек
37
30
Пушкач
30
Пушкач
37
15
Хронек
18
18
15
Хронек
0
0
0
0
8
Цавош
8
Цавош
40
Таловеров
0
0
40
Таловеров
Остались в запасе
Богемианс 1905
Динамо
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
16
Daniel Kostl
ЦП
Главный тренер
Мирослав Кубик
8
Lukas Janosik
ЦФ
5
P. Novak
ЦЗ
0
K. Meszaros
ЦФ
33
Jaroslav Drobný
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Остались в запасе
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
16
Daniel Kostl
ЦП
Остались в запасе
8
Lukas Janosik
ЦФ
5
P. Novak
ЦЗ
0
K. Meszaros
ЦФ
33
Jaroslav Drobný
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Главный тренер
Мартин Возабал
Статистика матча Богемианс 1905 - Динамо
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
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Богемианс 1905
Динамо
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