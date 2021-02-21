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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Виктория - Богемианс 1905
Виктория - Богемианс 1905: обзор матча 21 февраля 2021
Виктория
21.02.2021, воскресенье, 16:00
Чехия. Синот Лига, 20 тур
3 : 1
Завершен
Богемианс 1905
44'
Ж. Каямба
61'
П. Буха
65'
J. David Beauguel (П)
88'
М. Пулькраб
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виктория - Богемианс 1905
Желтая карточка
Ф. Каша
90'
+1
Желтая карточка
Л. Калвах
89'
88'
ГОЛ! 3:1!
М. Пулькраб
Пас отдал
I. Keita
86'
Желтая карточка
В. Левин
86'
Замена
I. Keita
️️️️
П. Хронек
Замена
О. Михалик
️️️️
Š. Falta
82'
Замена
L. Matejka
️️️️
Ж. Каямба
81'
76'
Замена
D. Kosek
️️️️
А. Ваничек
76'
Замена
T. Necid
️️️️
Р. Квет
Замена
З. Ондрашек
️️️️
J. David Beauguel
75'
Замена
А. Чермак
️️️️
П. Шулц
75'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
J. David Beauguel
65'
62'
Замена
V. Novak
️️️️
M. Dostal
62'
Замена
D. Bartek
️️️️
J. Jindrisek
ГОЛ! 2:0!
П. Буха
Пас отдал
П. Шулц
61'
49'
Пенальти не реализован!
J. Jindrisek
ГОЛ! 1:0!
Ж. Каямба
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
25
Филип Каша
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
8
David Limberský
ЦЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
20
Павел Буха
ЦП
23
Лукаш Калвах
ЦП
10
Павел Шулц
ЦП
9
Jean David Beauguel
ЦФ
11
Жоэль Каямба
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Богемианс 1905
16
M. Dostal
ЦЗ
29
L. Hulka
ЦЗ
4
J. Jindrisek
ЦЗ
0
D. Krch
ЦЗ
15
Петр Хронек
ЦП
16
Роман Квет
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
22
Jan Vondra
ЦФ
89
Patrik Le Giang
ЦФ
10
Матей Пулькраб
ЦФ
10
Антонин Ваничек
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Виктория
11
Матей Хибс
ЦЗ
47
Алеш Чермак
ЦП
4
Vaclav Mika
ЦФ
12
L. Matejka
ЦФ
17
Ондржей Михалик
ЦФ
13
Зденек Ондрашек
ЦФ
16
Aleš Hruška
ЦФ
Богемианс 1905
18
Jiří Bederka
ЦЗ
0
D. Bartek
ЦП
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
16
D. Kosek
ЦФ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
18
Ibrahim Keita
ЦФ
37
TomÃ¡s Necid
ЦФ
3-2-3-2
36
Станек
24
Гавел
8
20
14
Брабец
25
Каша
20
Буха
23
Калвах
10
Шулц
11
Каямба
9
4-3-4
29
4
0
16
15
Хронек
16
Квет
88
Левин
10
Ваничек
10
Пулькраб
89
22
11
Каямба
12
12
11
Каямба
10
Шулц
47
Чермак
47
Чермак
10
Шулц
20
17
Михалик
17
Михалик
20
9
13
Ондрашек
13
Ондрашек
9
10
Ваничек
16
16
10
Ваничек
16
11
11
16
4
0
0
4
15
Хронек
18
18
15
Хронек
16
Квет
37
37
16
Квет
Остались в запасе
Виктория
Богемианс 1905
4
Vaclav Mika
ЦФ
11
Матей Хибс
ЦЗ
16
Aleš Hruška
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
18
Jiří Bederka
ЦЗ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Остались в запасе
4
Vaclav Mika
ЦФ
11
Матей Хибс
ЦЗ
16
Aleš Hruška
ЦФ
Остались в запасе
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
18
Jiří Bederka
ЦЗ
Главный тренер
Радослав Ковач
Главный тренер
Мирослав Кубик
Статистика матча Виктория - Богемианс 1905
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Информация о матче
Стадион:
Доосан Арена
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