Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Богемианс 1905 - Зброевка
Богемианс 1905 - Зброевка: обзор матча 06 февраля 2021
Богемианс 1905
06.02.2021, суббота, 18:00
Чехия. Синот Лига, 18 тур
2 : 1
Завершен
Зброевка
10'
T. Necid
41'
Р. Квет
26'
А. Русек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Богемианс 1905 - Зброевка
Замена
В. Левин
️️️️
П. Хронек
90'
+4
Желтая карточка
М. Пулькраб
90'
+3
90'
+3
Желтая карточка
O. Vanek
Желтая карточка
J. Bederka
90'
+1
90'
+1
Желтая карточка
J. Sedlak
89'
Желтая карточка
Л. Перница
76'
Замена
O. Pachlopnik
️️️️
P. Stepanovsky
Замена
М. Пулькраб
️️️️
T. Necid
74'
Замена
Д. Пушкач
️️️️
А. Ваничек
62'
Замена
J. Bederka
️️️️
Я. Водганел
62'
60'
Замена
J. Texl
️️️️
J. Moravec
60'
Замена
O. Vanek
️️️️
A. Fousek
ГОЛ! 2:1!
Р. Квет
Пас отдал
П. Хронек
41'
26'
ГОЛ! 1:1!
А. Русек
ГОЛ! 1:0!
T. Necid
Пас отдал
П. Хронек
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Богемианс 1905
16
M. Dostal
ЦЗ
29
L. Hulka
ЦЗ
4
J. Jindrisek
ЦЗ
0
D. Krch
ЦЗ
15
Петр Хронек
ЦП
77
Ян Водганел
ЦП
16
Роман Квет
ЦП
22
Jan Vondra
ЦФ
10
Антонин Ваничек
ЦФ
37
TomÃ¡s Necid
ЦФ
89
Patrik Le Giang
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Зброевка
15
Якуб Шурал
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
0
J. Moravec
ЦП
14
Ян Гладик
ПВ
12
Martin Berkovec
ЦФ
30
A. Fousek
ЦФ
9
Антонин Русек
ЦФ
0
P. Stepanovsky
ЦФ
16
J. Sedlak
ЦФ
27
Damian Bariš
ЦФ
1
Pavel Dreksa
ЦФ
Богемианс 1905
18
Jiří Bederka
ЦЗ
88
Владислав Левин
ЦП
30
Давид Пушкач
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
10
Матей Пулькраб
ЦФ
Зброевка
0
J. Texl
ЦЗ
59
Jiri Floder
ЦФ
4
Jan Hlavica
ЦФ
0
O. Pachlopnik
ЦФ
8
Šimon Šumbera
ЦФ
0
O. Vanek
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
4-3-4
16
4
0
29
15
Хронек
77
Водганел
16
Квет
22
89
37
10
Ваничек
2-1-1-5
15
Шурал
4
Перница
0
14
Гладик
9
Русек
1
27
16
0
77
Водганел
18
18
77
Водганел
15
Хронек
88
Левин
88
Левин
15
Хронек
10
Ваничек
30
Пушкач
30
Пушкач
10
Ваничек
37
10
Пулькраб
10
Пулькраб
37
0
0
0
0
30
0
0
30
0
0
0
0
Остались в запасе
Богемианс 1905
Зброевка
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
7
Камил Вацек
ЦП
Главный тренер
Мирослав Кубик
59
Jiri Floder
ЦФ
4
Jan Hlavica
ЦФ
8
Šimon Šumbera
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
Остались в запасе
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
7
Камил Вацек
ЦП
Остались в запасе
59
Jiri Floder
ЦФ
4
Jan Hlavica
ЦФ
8
Šimon Šumbera
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Статистика матча Богемианс 1905 - Зброевка
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Информация о матче
Стадион:
Доличек
Новости команд
Все
Богемианс 1905
Зброевка
Чешская «Зброевка» взяла на работу экс-спартаковца
2024.10.02 15:18
1
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Паненка подключен к аппарату ИВЛ. У чеха коронавирус
2020.10.07 20:34
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Паненка подключен к аппарату ИВЛ. У чеха коронавирус
2020.10.07 20:34
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Богемианс» с воспитанником «Динамо» Левиным всухую проиграл в дерби «Спарте»
2020.06.06 22:59
Чешская «Зброевка» взяла на работу экс-спартаковца
2024.10.02 15:18
1
«Зброевка» с форвардом Базелюком вылетела из высшего дивизиона Чехии
2018.05.19 20:44
3
ЦСКА отдал Базелюка в аренду в чешский клуб
2018.01.11 21:24
22
Базелюк может продолжить карьеру в Чехии
2018.01.10 20:07
6
Коне – обладатель награды «фэйр плей-2017», тоголезец спас жизнь соперника во время матча
2017.10.23 22:36
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+