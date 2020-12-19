Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Яблонец - Динамо
Яблонец - Динамо: обзор матча 19 декабря 2020
Яблонец
19.12.2020, суббота, 16:00
Чехия. Синот Лига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Динамо
20'
И. Шранц
61'
В. Пиларж
70'
М. ван Бурен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Яблонец - Динамо
Замена
Д. Штепанек
️️️️
И. Шранц
90'
+3
Замена
R. Hruby
️️️️
Я. Поважанец
90'
+1
82'
Желтая карточка
D. Ledecky
77'
Замена
У. Экпай
️️️️
M. Mrsic
Замена
Я. Кроб
️️️️
J. Podaný
77'
Замена
Д. Плестил
️️️️
Т. Ладра
77'
Замена
В. Йовович
️️️️
В. Пиларж
77'
72'
Желтая карточка
П. Бранднер
72'
Замена
L. Janosik
️️️️
М. ван Бурен
70'
ГОЛ! 2:1!
М. ван Бурен
Пас отдал
П. Бранднер
67'
Замена
D. Ledecky
️️️️
P. Javorek
Желтая карточка
J. Podaný
66'
ГОЛ! 2:0!
В. Пиларж
Пас отдал
Т. Ладра
61'
Желтая карточка
И. Шранц
43'
ГОЛ! 1:0!
И. Шранц
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Яблонец
4
Якуб Мартинец
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
39
Jakub Podaný
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
15
Мартин Долежал
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
18
Томаш Ладра
ЦФ
1
Ян Гануш
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Динамо
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
5
P. Novak
ЦЗ
8
Патрик Цавош
ЦП
10
Филип Гавелка
ЦП
0
P. Javorek
ЦП
0
M. Mrsic
ЦП
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
3
Martin Králik
ЦФ
33
Jaroslav Drobný
ЦФ
10
Мик ван Бурен
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Яблонец
16
Ян Кроб
ЦЗ
8
Владимир Йовович
ЛВ
7
Доминик Плестил
ЦП
23
Давид Штепанек
ЦП
8
R. Hruby
ЦП
19
Ян Храмоста
ЦФ
30
Властимил Хрубы
ЦФ
Динамо
42
Войтех Ворел
ВР
45
Убонг Экпай
ЦП
0
J. Kladrubsky
ЦП
9
Матей Валента
АП
8
Lukas Janosik
ЦФ
12
L. Matejka
ЦФ
0
D. Ledecky
ЦФ
4-2-1-4
4
Мартинец
30
Зелены
39
4
Холик
3
Хюбшман
7
Поважанец
11
Пиларж
15
Долежал
1
Гануш
18
Ладра
26
Шранц
2-4-5
5
Гавел
5
10
Гавелка
0
0
8
Цавош
25
11
Бранднер
10
ван Бурен
33
3
11
Пиларж
8
Йовович
8
Йовович
11
Пиларж
39
16
Кроб
16
Кроб
39
18
Ладра
7
Плестил
7
Плестил
18
Ладра
26
Шранц
23
Штепанек
23
Штепанек
26
Шранц
7
Поважанец
8
8
7
Поважанец
0
45
Экпай
45
Экпай
0
10
ван Бурен
8
8
10
ван Бурен
0
0
0
0
Остались в запасе
Яблонец
Динамо
19
Ян Храмоста
ЦФ
30
Властимил Хрубы
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
42
Войтех Ворел
ВР
9
Матей Валента
АП
12
L. Matejka
ЦФ
0
J. Kladrubsky
ЦП
Главный тренер
Мартин Возабал
Остались в запасе
19
Ян Храмоста
ЦФ
30
Властимил Хрубы
ЦФ
Остались в запасе
42
Войтех Ворел
ВР
9
Матей Валента
АП
12
L. Matejka
ЦФ
0
J. Kladrubsky
ЦП
Главный тренер
Зденко Фртала
Главный тренер
Мартин Возабал
Статистика матча Яблонец - Динамо
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
Стрельнице
Новости команд
Все
Яблонец
Динамо
Лига Конференций: шансы «Риги» и «Яблонца» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Яблонец» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Яблонеца» и «Брайтона» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Фрайбург» – «Яблонец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Яблонец» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
Лига Конференций: шансы «Риги» и «Яблонца» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Яблонец» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Яблонеца» и «Брайтона» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Фрайбург» – «Яблонец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Яблонец» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Локомотива» Матвеев перешел в чешское «Динамо»
2022.01.07 16:30
1
Товарищеский матч. «Краснодар» сыграл вничью с чешским «Динамо»
2021.07.14 21:37
2
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+