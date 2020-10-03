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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Спарта - Яблонец
Спарта - Яблонец: обзор матча 03 октября 2020
Спарта
03.10.2020, суббота, 20:00
Чехия. Синот Лига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Яблонец
30'
Л. Юлиш
34'
А. Гложек
76'
Т. Чванчара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - Яблонец
Желтая карточка
Б. Докал
90'
+4
Замена
М. Полидар
️️️️
Л. Крейчи
87'
87'
Замена
Д. Плестил
️️️️
J. Podaný
80'
Желтая карточка
Т. Хюбшман
79'
Желтая карточка
Т. Чванчара
79'
Замена
Я. Зелены
️️️️
В. Пиларж
Замена
Ф. Соучек
️️️️
М. Травник
79'
76'
ГОЛ! 2:1!
Т. Чванчара
Желтая карточка
Д. Плехаты
67'
65'
Замена
М. Долежал
️️️️
R. Hruby
65'
Замена
Т. Чванчара
️️️️
И. Шранц
Замена
Л. Козак
️️️️
Л. Юлиш
56'
41'
Желтая карточка
Д. Штепанек
ГОЛ! 2:0!
А. Гложек
Пас отдал
М. Травник
34'
ГОЛ! 1:0!
Л. Юлиш
Пас отдал
А. Гложек
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
29
Милан Хеча
ВР
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Яблонец
4
Якуб Мартинец
ЦЗ
39
Jakub Podaný
ЦЗ
28
Патрик Хайтль
ПЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
8
R. Hruby
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
23
Давид Штепанек
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
30
Властимил Хрубы
ЦФ
18
Томаш Ладра
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Спарта
1
Флориан Ницэ
ВР
27
Давид Лишка
ЦЗ
21
Матей Полидар
ЦЗ
17
Мартин Минчев
ЦП
10
Филип Соучек
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
Яблонец
9
Michal Jerabek
ЦЗ
16
Ян Кроб
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
7
Доминик Плестил
ЦП
70
Томаш Чванчара
ЦФ
1
Ян Гануш
ЦФ
15
Мартин Долежал
ЦФ
4-3-2
29
Хеча
33
Челустка
4
Плехаты
23
Ганоушек
61
Сачек
7
Крейчи
10
Травник
9
Докал
10
Гложек
39
Юлиш
3-4-1-3
28
Хайтль
39
4
Мартинец
3
Хюбшман
23
Штепанек
7
Поважанец
8
11
Пиларж
26
Шранц
18
Ладра
30
Хрубы
7
Крейчи
21
Полидар
21
Полидар
7
Крейчи
10
Травник
10
Соучек
10
Соучек
10
Травник
39
Юлиш
18
Козак
18
Козак
39
Юлиш
26
Шранц
70
Чванчара
70
Чванчара
26
Шранц
11
Пиларж
30
Зелены
30
Зелены
11
Пиларж
39
7
Плестил
7
Плестил
39
8
15
Долежал
15
Долежал
8
Остались в запасе
Спарта
Яблонец
17
Мартин Минчев
ЦП
1
Флориан Ницэ
ВР
27
Давид Лишка
ЦЗ
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
9
Michal Jerabek
ЦЗ
16
Ян Кроб
ЦЗ
1
Ян Гануш
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Остались в запасе
17
Мартин Минчев
ЦП
1
Флориан Ницэ
ВР
27
Давид Лишка
ЦЗ
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
Остались в запасе
9
Michal Jerabek
ЦЗ
16
Ян Кроб
ЦЗ
1
Ян Гануш
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Главный тренер
Зденко Фртала
Статистика матча Спарта - Яблонец
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Информация о матче
Стадион:
Дженерали Арена
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