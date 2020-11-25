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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Динамо - Богемианс 1905
Динамо - Богемианс 1905: обзор матча 25 ноября 2020
Динамо
25.11.2020, среда, 19:00
Чехия. Синот Лига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Богемианс 1905
38'
Б. Чолич (П)
44'
K. Meszaros
61'
L. Hulka
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Богемианс 1905
Замена
M. Mrsic
️️️️
K. Meszaros
90'
+1
89'
Желтая карточка
М. Пулькраб
Замена
P. Novak
️️️️
М. ван Бурен
89'
87'
Замена
V. Novak
️️️️
Р. Квет
87'
Замена
P. Osmancik
️️️️
I. Keita
80'
Желтая карточка
Р. Квет
Желтая карточка
М. Таловеров
78'
Замена
️️️️
П. Шулц
73'
68'
Замена
T. Necid
️️️️
К. Вацек
61'
ГОЛ! 2:1!
L. Hulka
Пас отдал
Р. Квет
59'
Желтая карточка
J. Vondra
Желтая карточка
П. Цавош
52'
ГОЛ! 2:0!
K. Meszaros
Пас отдал
П. Бранднер
44'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Чолич
38'
37'
Желтая карточка
К. Вацек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
40
Максим Таловеров
ЦЗ
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
8
Патрик Цавош
ЦП
0
P. Javorek
ЦП
10
Павел Шулц
ЦП
3
Martin Králik
ЦФ
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
10
Мик ван Бурен
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
0
K. Meszaros
ЦФ
33
Jaroslav Drobný
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Богемианс 1905
18
Jiří Bederka
ЦЗ
33
Тилль Шумахер
ЦЗ
29
L. Hulka
ЦЗ
16
Роман Квет
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
15
Петр Хронек
ЦП
16
Daniel Kostl
ЦП
22
Jan Vondra
ЦФ
89
Patrik Le Giang
ЦФ
18
Ibrahim Keita
ЦФ
10
Матей Пулькраб
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Динамо
42
Войтех Ворел
ВР
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
5
P. Novak
ЦЗ
10
Филип Гавелка
ЦП
0
M. Mrsic
ЦП
9
Матей Валента
АП
8
Lukas Janosik
ЦФ
Богемианс 1905
16
M. Dostal
ЦЗ
12
Pavel Osmancik
ЦЗ
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
26
Marek Kouba
ЦФ
37
TomÃ¡s Necid
ЦФ
2-3-5
40
Таловеров
12
Чолич
8
Цавош
0
10
Шулц
10
ван Бурен
33
0
11
Бранднер
25
3-4-4
18
33
Шумахер
29
7
Вацек
15
Хронек
16
16
Квет
10
Пулькраб
18
89
22
10
ван Бурен
5
5
10
ван Бурен
0
0
0
0
16
Квет
11
11
16
Квет
18
12
12
18
7
Вацек
37
37
7
Вацек
Остались в запасе
Динамо
Богемианс 1905
8
Lukas Janosik
ЦФ
9
Матей Валента
АП
42
Войтех Ворел
ВР
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
10
Филип Гавелка
ЦП
Главный тренер
Мартин Возабал
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
26
Marek Kouba
ЦФ
16
M. Dostal
ЦЗ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Остались в запасе
8
Lukas Janosik
ЦФ
9
Матей Валента
АП
42
Войтех Ворел
ВР
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
10
Филип Гавелка
ЦП
Остались в запасе
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
26
Marek Kouba
ЦФ
16
M. Dostal
ЦЗ
Главный тренер
Мартин Возабал
Главный тренер
Мирослав Кубик
Статистика матча Динамо - Богемианс 1905
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Информация о матче
Стадион:
Стрелецкий остров
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Динамо
Богемианс 1905
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2021.07.14 21:37
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21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
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2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Локомотива» Матвеев перешел в чешское «Динамо»
2022.01.07 16:30
1
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1
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