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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Богемианс 1905 - Виктория
Богемианс 1905 - Виктория: обзор матча 19 сентября 2020
Богемианс 1905
19.09.2020, суббота, 20:00
Чехия. Синот Лига, 4 тур
1 : 4
Завершен
Виктория
86'
А. Ваничек
30'
З. Ондрашек
33'
А. Ба Луа
73'
Я. Копиц
85'
J. David Beauguel
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Богемианс 1905 - Виктория
89'
Замена
Я. Коваржик
️️️️
Я. Копиц
ГОЛ! 1:4!
А. Ваничек
Пас отдал
J. Necas
86'
85'
ГОЛ! 0:4!
J. David Beauguel
Пас отдал
Я. Копиц
79'
Замена
П. Буха
️️️️
А. Чермак
Замена
J. Necas
️️️️
D. Bartek
78'
Замена
I. Keita
️️️️
Д. Пушкач
78'
77'
Желтая карточка
Л. Калвах
73'
ГОЛ! 0:3!
Я. Копиц
71'
Замена
Ж. Каямба
️️️️
З. Ондрашек
71'
Замена
J. David Beauguel
️️️️
А. Ба Луа
68'
Желтая карточка
Л. Гейда
Замена
Т. Шумахер
️️️️
M. Dostal
46'
Замена
Р. Квет
️️️️
К. Вацек
46'
Желтая карточка
К. Вацек
38'
33'
ГОЛ! 0:2!
А. Ба Луа
Пас отдал
Я. Копиц
30'
ГОЛ! 0:1!
З. Ондрашек
Пас отдал
М. Кацер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Богемианс 1905
16
M. Dostal
ЦЗ
18
Jiří Bederka
ЦЗ
29
L. Hulka
ЦЗ
4
J. Jindrisek
ЦЗ
0
D. Bartek
ЦП
30
Давид Пушкач
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
15
Петр Хронек
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
89
Patrik Le Giang
ЦФ
10
Антонин Ваничек
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Виктория
8
David Limberský
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
66
Мирослав Кацер
ЦП
47
Алеш Чермак
ЦП
23
Лукаш Калвах
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
16
Aleš Hruška
ЦФ
50
Адриэль Ба Луа
ЦФ
13
Зденек Ондрашек
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Богемианс 1905
0
D. Krch
ЦЗ
33
Тилль Шумахер
ЦЗ
16
Роман Квет
ЦП
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
0
Lukáš Pokorný
ЦФ
18
Ibrahim Keita
ЦФ
0
J. Necas
ЦФ
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
4
Людек Перница
ЦЗ
20
Павел Буха
ЦП
19
Ян Коваржик
ЦП
9
Jean David Beauguel
ЦФ
25
Томаш Хоры
ЦФ
11
Жоэль Каямба
ЦФ
4-5-2
16
29
4
18
30
Пушкач
7
Вацек
15
Хронек
88
Левин
0
10
Ваничек
89
4-4-3
14
Брабец
24
Гавел
2
Гейда
8
47
Чермак
23
Калвах
10
Копиц
66
Кацер
13
Ондрашек
50
Ба Луа
16
16
33
Шумахер
33
Шумахер
16
7
Вацек
16
Квет
16
Квет
7
Вацек
30
Пушкач
18
18
30
Пушкач
0
0
0
0
47
Чермак
20
Буха
20
Буха
47
Чермак
10
Копиц
19
Коваржик
19
Коваржик
10
Копиц
50
Ба Луа
9
9
50
Ба Луа
13
Ондрашек
11
Каямба
11
Каямба
13
Ондрашек
Остались в запасе
Богемианс 1905
Виктория
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
0
Lukáš Pokorný
ЦФ
0
D. Krch
ЦЗ
Главный тренер
Мирослав Кубик
36
Индржих Станек
ВР
4
Людек Перница
ЦЗ
25
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Остались в запасе
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
0
Lukáš Pokorný
ЦФ
0
D. Krch
ЦЗ
Остались в запасе
36
Индржих Станек
ВР
4
Людек Перница
ЦЗ
25
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Главный тренер
Радослав Ковач
Статистика матча Богемианс 1905 - Виктория
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Информация о матче
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