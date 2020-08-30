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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Зброевка - Богемианс 1905
Зброевка - Богемианс 1905: обзор матча 30 августа 2020
Зброевка
30.08.2020, воскресенье, 17:30
Чехия. Синот Лига, 2 тур
0 : 0
Завершен
Богемианс 1905
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зброевка - Богемианс 1905
90'
+3
Замена
L. Pokorný
️️️️
D. Bartek
90'
+3
Замена
V. Novak
️️️️
А. Ваничек
90'
+1
Желтая карточка
В. Левин
Желтая карточка
A. Cermak
89'
Замена
️️️️
Я. Шурал
87'
86'
Замена
J. Vondra
️️️️
П. Хронек
86'
Замена
P. Osmancik
️️️️
Д. Пушкач
Замена
M. Vintr
️️️️
Я. Гладик
69'
69'
Замена
J. Necas
️️️️
К. Вацек
Замена
J. Koudelka
️️️️
O. Vanek
65'
Замена
O. Pachlopnik
️️️️
A. Fousek
65'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зброевка
24
Якуб Чернин
ЦЗ
15
Якуб Шурал
ЦЗ
0
J. Moravec
ЦП
14
Ян Гладик
ПВ
9
Антонин Русек
ЦФ
30
A. Fousek
ЦФ
0
O. Vanek
ЦФ
0
A. Cermak
ЦФ
0
P. Stepanovsky
ЦФ
40
Martin Sustr
ЦФ
Богемианс 1905
4
J. Jindrisek
ЦЗ
16
M. Dostal
ЦЗ
18
Jiří Bederka
ЦЗ
30
Давид Пушкач
ЦП
15
Петр Хронек
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
0
D. Bartek
ЦП
16
Daniel Kostl
ЦП
10
Антонин Ваничек
ЦФ
89
Patrik Le Giang
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Зброевка
0
M. Vintr
ЦФ
0
J. Koudelka
ЦФ
8
Šimon Šumbera
ЦФ
0
O. Pachlopnik
ЦФ
59
Jiri Floder
ЦФ
Богемианс 1905
0
D. Krch
ЦЗ
12
Pavel Osmancik
ЦЗ
0
Lukáš Pokorný
ЦФ
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
22
Jan Vondra
ЦФ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
0
J. Necas
ЦФ
2-1-1-5
24
Чернин
15
Шурал
0
14
Гладик
0
40
0
0
30
3-5-1-2
4
16
18
15
Хронек
7
Вацек
0
16
88
Левин
30
Пушкач
89
10
Ваничек
14
Гладик
0
0
14
Гладик
0
0
0
0
30
0
0
30
0
0
0
0
15
Хронек
22
22
15
Хронек
10
Ваничек
11
11
10
Ваничек
30
Пушкач
12
12
30
Пушкач
7
Вацек
0
0
7
Вацек
Остались в запасе
Зброевка
Богемианс 1905
8
Šimon Šumbera
ЦФ
59
Jiri Floder
ЦФ
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
0
D. Krch
ЦЗ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Остались в запасе
8
Šimon Šumbera
ЦФ
59
Jiri Floder
ЦФ
Остались в запасе
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
0
D. Krch
ЦЗ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Статистика матча Зброевка - Богемианс 1905
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Информация о матче
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