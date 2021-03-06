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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Черноморец - СКА-Ростов
Черноморец - СКА-Ростов: обзор матча 06 марта 2021
Черноморец
06.03.2021, суббота, 14:30
Россия. ПФЛ. Группа 1, 17 тур
1 : 0
Завершен
СКА-Ростов
Матч
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Статистика матча Черноморец - СКА-Ростов
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0
0
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0
Матчи команд
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
СКА-Ростов
Россия. Кубок, 1/16 финала
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1 : 1
12.08.2026
СКА-Ростов
Россия. Кубок, 1/32 финала
СКА-Ростов
2 : 2
29.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур
СКА-Ростов
2 : 2
25.11.2023
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
19.11.2023
СКА-Ростов
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 6 тур
СКА-Ростов
1 : 0
15.11.2023
Победа
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